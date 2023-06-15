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Иркутянин сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку

Иркутянин сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку

Автор:
15 июня 2023 16:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Искутская область   картошка   нарушитель   сбежал   судебные приставы   тубдиспансер   туберкулез   
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Потому что картошка - это святое.

Больной открытой формой туберкулёза убежал домой из туберкулёзного диспансера, потому что посадочный сезон в самом разгаре, а он лежит-прохлаждается. Мужчина так боялся остаться без урожая, что плюнул на опасную болезнь и умотал на огород.


Когда беглеца хватились, вызвали спецтранспорт для обратной доставки огородника в спецучреждение в посёлке Усть-Ордынский. Как пишут СМИ, с этим товарищем и раньше были проблемы. Он никак не хотел лечиться, и судебным приставам пришлось госпитализировать его в принудительном порядке на 12 месяцев. Однако долго в диспансере больной не залежался. Туберкулёз туберкулёзом, а картоха сама себя не посадит.


Кстати, посадить её он всё-таки успел, пока дожидался спецтранспорт. Говорит, что боялся остаться без урожая, поэтому сбежал.

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Метки: Искутская область   картошка   нарушитель   сбежал   судебные приставы   тубдиспансер   туберкулез   
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8  комментариев
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25k
Сибиряк Час назад
Просто жрать что нужно человеку весь год, из диспансера его под зиму выпишут а дома шаром покати.
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7k
Maximvs 7 минут назад
Картоха с палкой Коха
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1k
zu4ara 20 минут назад
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9k
Борис Карабанов 55 минут назад
Вот, это можно назвать жизненной необходимостью. Выбор невелик: либо сдохнуть от кровотечения и ещё получить административку, либо быть законопослошным, но сдохнуть с голода.
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15k
Smiley Час назад
В середине июня????????????????


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5k
Sanar Час назад
Просто в душе он Белорус)
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