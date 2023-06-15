Иркутянин сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку

Больной открытой формой туберкулёза убежал домой из туберкулёзного диспансера, потому что посадочный сезон в самом разгаре, а он лежит-прохлаждается. Мужчина так боялся остаться без урожая, что плюнул на опасную болезнь и умотал на огород.

Когда беглеца хватились, вызвали спецтранспорт для обратной доставки огородника в спецучреждение в посёлке Усть-Ордынский. Как пишут СМИ, с этим товарищем и раньше были проблемы. Он никак не хотел лечиться, и судебным приставам пришлось госпитализировать его в принудительном порядке на 12 месяцев. Однако долго в диспансере больной не залежался. Туберкулёз туберкулёзом, а картоха сама себя не посадит.