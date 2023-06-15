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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Ты её каждый день забирать ходишь?
И кому твой ЗОЖ сделал лучше? Она-то себе другого легко найдёт, а ты передёргивай в одиночестве и дальше.