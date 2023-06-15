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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
15 июня 2023 13:38
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1589
26

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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10  комментариев
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76k
Доктор Джонс Час назад
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15k
Smiley 37 минут назад
Как же вы уже задолбали этой посылочкой!!!



Ты её каждый день забирать ходишь?
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10k
goshan_hmc 2 часа назад
6. Когда-то давно в объявлениях видел что Цхрыслер продают...
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12k
Евгений 2 часа назад


И кому твой ЗОЖ сделал лучше? Она-то себе другого легко найдёт, а ты передёргивай в одиночестве и дальше.
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53k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
не верю... (с)
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АРОН
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