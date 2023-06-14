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«Записка на холодильнике»

«Записка на холодильнике»

Автор:
14 июня 2023 16:09
Метки: история   рассказ   случай   
702
1


Дорогой сынок!
Если ты читаешь сейчас эту страницу, это означает, что у тебя наконец-то кончился интернет. Не пытайся звонить нашему провайдеру или копаться в настройках броузера. Тебе нужно сделать следующее: Сходи в аптеку на углу, купи лекарства для дедушки — рецепты лежат в прихожей, на тумбочке под зеркалом.



Кроме этого, зайди в «копейку» — возьми два пакета 1,5% молока, нарезной батон и пачку чая. В овощном киоске, который рядом с остановкой, ещё купи пару килограмм картошки, полкило лука и кочан капусты. Все чеки сохрани. Я забыла мобильник. Позвони папе на работу, скажи, что фотографии сегодня ещё не будут готовы. Заодно передай, что я просила его забрать бельё из прачечной по дороге домой. Перед звонком запусти программу с иконкой телефона (на десктопе в правом верхнем углу) и запиши папин ответ в файл с расширением *.wav. Сделай уроки — хоть тебе и задали одну математику, это не повод её откладывать на поздний вечер. Страницы учебника — 116, 121 и 118. Учти, в третьей задаче нужно составить уравнение, а не подгонять под ответ, который в конце (к тому же в нём опечатка). К остальным задачам, кстати, ответов не приводится.

После этого займись уборкой в своей комнате. Когда разложишь всё по своим местам, пересчитай все детали конструктора в пластмассовой банке, количество дисков с игрушками на полке, сколько машинок в коробке и биониклов. После этого можешь открыть броузер и вбить в адресную строку полученные числа, разделённые точками. У тебя откроется таблица управления аккаунтами нашей домашней подсети. Чтобы получить доступ к её изменению, вводи в окошке «пароль» ответы для второй, третьей и первой задачи из учебника. Найди в левой колонке наш IP и аккуратно вводи в окошко рядом (где способ оплаты — карточка) по две последних цифры из магазинных чеков (из кода, который в самом низу): общий за овощи, чай, молоко+хлеб, сустак, флексалис+настойка пустырника. Оставшееся пространство забей нулями и нажми кнопку «ОК». После этого можешь пользоваться интернетом дальше. Если вдруг позвонит злой дядя, скажет, что он «системный администратор» и будет ругаться в трубку, прокрути ему запись папиного ответа из файла. Надеюсь, у тебя всё получится. А я приду вечером и расскажу тебе сказку, как одна маленькая хакерша во главе своей группы когда-то ломала сервера Майкрософта и арабских террористов.

Целую! Твоя мама.

Источник: ИНТЕРНЕТ


Источник:

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Метки: история   рассказ   случай   
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14  комментариев
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55k
zloykoyot 7 часов назад
Какая трогательная история, жаль что 3,14дёжь.
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5k
Шлагбаумэн 5 часов назад
Автор лечиться не пробовал? Каникулы как-никак...
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JeanLuk 6 часов назад
Ох ну и древность, последнюю "Копейку" расформировали после поглощения в 2011 году, а история и того старше
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15k
a_komolow 6 часов назад
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26k
Егор 6 часов назад
Не, ну все понятно, только откуда номер банковской карточки вдруг на чеках появится?
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Лютый вам Бетховен 7 часов назад
пяти-шестилетней давности как минимум.
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953
ruslan d 7 часов назад
Жуть ...
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19k
scorpick 7 часов назад
А реакция как всегда будет только одна
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64k
doker 7 часов назад
Интересно...
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