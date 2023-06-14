«Записка на холодильнике»

Кроме этого, зайди в «копейку» — возьми два пакета 1,5% молока, нарезной батон и пачку чая. В овощном киоске, который рядом с остановкой, ещё купи пару килограмм картошки, полкило лука и кочан капусты. Все чеки сохрани. Я забыла мобильник. Позвони папе на работу, скажи, что фотографии сегодня ещё не будут готовы. Заодно передай, что я просила его забрать бельё из прачечной по дороге домой. Перед звонком запусти программу с иконкой телефона (на десктопе в правом верхнем углу) и запиши папин ответ в файл с расширением *.wav. Сделай уроки — хоть тебе и задали одну математику, это не повод её откладывать на поздний вечер. Страницы учебника — 116, 121 и 118. Учти, в третьей задаче нужно составить уравнение, а не подгонять под ответ, который в конце (к тому же в нём опечатка). К остальным задачам, кстати, ответов не приводится.



После этого займись уборкой в своей комнате. Когда разложишь всё по своим местам, пересчитай все детали конструктора в пластмассовой банке, количество дисков с игрушками на полке, сколько машинок в коробке и биониклов. После этого можешь открыть броузер и вбить в адресную строку полученные числа, разделённые точками. У тебя откроется таблица управления аккаунтами нашей домашней подсети. Чтобы получить доступ к её изменению, вводи в окошке «пароль» ответы для второй, третьей и первой задачи из учебника. Найди в левой колонке наш IP и аккуратно вводи в окошко рядом (где способ оплаты — карточка) по две последних цифры из магазинных чеков (из кода, который в самом низу): общий за овощи, чай, молоко+хлеб, сустак, флексалис+настойка пустырника. Оставшееся пространство забей нулями и нажми кнопку «ОК». После этого можешь пользоваться интернетом дальше. Если вдруг позвонит злой дядя, скажет, что он «системный администратор» и будет ругаться в трубку, прокрути ему запись папиного ответа из файла. Надеюсь, у тебя всё получится. А я приду вечером и расскажу тебе сказку, как одна маленькая хакерша во главе своей группы когда-то ломала сервера Майкрософта и арабских террористов.



Целую! Твоя мама.



Источник: ИНТЕРНЕТ