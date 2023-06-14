В Ростовской области загорелось здание ГРЭС

По данным МЧС, полыхает крыша предприятия.
Пожар произошёл на территории Новочрекасской ГРЭС в Ростовской области. Очевидцы делятся кадрами сильного пожара и задымления в районе шестого энергоблока станции.
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В МЧС сообщили, что загорелась крыша здания. Пожар быстро распространился на 200 квадратных метров и продолжает распространяться. В ведомстве сообщили, что с возгоранием борются 46 пожарных и 15 единиц техники.
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По последним данным, при пожаре пострадали трое рабочих. Сейчас с ожогами разной степени тяжести они находятся в медпункте предприятия.
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Причина пожара пока неизвестна. Некоторые СМИ сообщают, что площадь пожара увеличилась до 300 "квадратов". Предварительно, признаков теракта не обнаружено. Рабочая версия — нарушение технологического процесса в шестом блоке.
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UPD: по уточнённым данным пожар произошёл в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками.
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Возможной причиной возгорания специалисты называют воспламенение газа в ходе технологических работ на станции. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что из-за аварии в Ростовской области будут введены временные ограничения на поставку электроэнергии потребителям.
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