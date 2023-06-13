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Пост за триста: необычные тракторы, которые стоит увидеть

Пост за триста: необычные тракторы, которые стоит увидеть

Автор:
13 июня 2023 15:55
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   машины   сельскохозяйственная техника   странные машины   трактор   тюнинг   
2084
17
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В подборке будут самые разные тракторы: от удивительных ретро-концептов до современных бес-машин. Эх, сейчас бы в трактор, да на пашню... а не вот это всё!
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Метки: автомобили   машины   сельскохозяйственная техника   странные машины   трактор   тюнинг   
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30  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
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вот мы и дожили: советский трактор Т-16 прозванный в народе "попрошайка", который был очень распространенным, стал уже необычным и диковинным для нынешнего поколения.
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23k
Алексей 19 минут назад
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Добрый, старый "Попрошайка".
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3k
milenBG 19 минут назад
В процессе трансформации...
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15k
a_komolow 23 минуты назад
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" Шассик " Самоходное Шасси
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15k
a_komolow Полчаса назад
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Это не рождение. Это смерть трактора
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11k
GMN 49 минут назад
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Владимирский
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60k
pynh 50 минут назад
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1k
alex Час назад
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кепка не розовая. не гламурно
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40k
Example 6.2.6 Час назад
На колени, смертные.. Приклонитесь перед Машиной-Богом :)
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
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Бэтмэн на подработке?
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
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Сколько жрёт, интересно? И что?
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
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По моему, кабина от комбаина.
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
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Мишка: "Опять понедельник... Опять на работу...."
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
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Двухцилиндровый трудяга. Железный ишачок. У него на "бибикалке" колпачок стальной - ровно на 100 мл.. Друг рассказывал.
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25k
Сибиряк 2 часа назад
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25k
Сибиряк 2 часа назад
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7k
Дмитрий 2 часа назад
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Когда то очень давно у нас его звали "Пухтанчик". По чему? Хрен его знает. Но было такое.
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7k
Дмитрий 2 часа назад
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В смысле "Что происходит?"..медведь повесился же.
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7k
Дмитрий 2 часа назад
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Литьё, тонировка, все дела....
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25k
Сибиряк 2 часа назад
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Эээ как его скрутило то, прям как меня утром.
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28k
Serg2001 2 часа назад
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