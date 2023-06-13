Пост за триста: необычные тракторы, которые стоит увидеть

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В подборке будут самые разные тракторы: от удивительных ретро-концептов до современных бес-машин. Эх, сейчас бы в трактор, да на пашню... а не вот это всё!
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1. Редкие кадры рождения трактора
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4. Когда затарился трактором на Алиэкспрессе
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5. Немного ретро
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7. Тракторы для мажоров
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9. Что происходит?
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10. Гламура много не бывает?
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11. Летающий трактор
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13. Из серии "Что ты такое?"
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