FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8320 постов • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Волшебные кристаллы Алмазного пляжа

Волшебные кристаллы Алмазного пляжа

Автор:
13 июня 2023 10:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Алмазный пляж   Даймонд-бич   Рейкьявик   бриллиант   исландия   кристалл   ледник   лёд   море   природа   
793
9

Конечно, речь идёт не о настоящих алмазах. Но по красоте это бриллиантовое великолепие, соединившее в себе яркость солнечных лучей и все оттенки холода, начиная с нежной лазури и заканчивая интенсивной бирюзой, не уступает природному камню.

Удивительный пляж Даймонд-бич, облик которого меняется чуть ли не каждый день, находится в Исландии неподалёку от ледника Брейдамеркурйокюдль и ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун.

×
×

Ледник постепенно подтаивал, и откалывавшиеся от массива фрагменты разной формы и размера всплывали на поверхность, потом двигались по направлению к лагуне и попадали на пляж.

И замирали в ожидании своей судьбы. Ледяные глыбы могут растаять, расколоться или попасть обратно в море.

Но сам по себе лёд не слишком интересен. Туристов из разных стран на Алмазный пляж притягивает именно удивительное сочетание – искрящаяся прозрачность «алмазов», холодная голубизна моря и строгая окантовка чёрного вулканического песка.

Льдины на Даймонд-бич можно наблюдать вне зависимости от сезона. Они не тают даже летом. Правда, «алмазы» могут уменьшиться в размерах, подтаять, но при солнечном свете они приобретают особое сияние и наполненность красками.

Зимой на Алмазном пляже правит бал драма – лаконичные, но в то же время глубокие цвета создают ощущение неумолимой торжественности стихии.

Пляж находится на расстоянии 377 километров от столицы. Из Рейкьявика сюда ехать примерно 5-6 часов, но потраченное время того стоит. Понятно, что в силу климатических особенностей позагорать на этом пляже не выйдет. Но получить незабываемые впечатления и снимки очень даже.

Глыбы разных размеров и форм, начиная с крошечных и заканчивая гигантскими, разбросаны в хаотичном порядке, словно это сделал какой-то разозлившийся и очень сильный маг.

На фоне этого пейзажа люди могут ощущать разные эмоции: и ничтожность человека на фоне могущества природы, и тихую радость от её величия, и просто удовольствие от созерцания одного из многих нерукотворных чудес этого мира.  

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Алмазный пляж   Даймонд-бич   Рейкьявик   бриллиант   исландия   кристалл   ледник   лёд   море   природа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
au3 18 минут назад
"Даймонд-бич"

Так надо понять что в исландском нет слов алмаз и пляж, только 1000 вариантов слова "селедка"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#аварии#Россия#факты#позитив#подборка#Германия
#в мире#история#СССР#интересно#ДТП#животные#Ynews#Приколы#интересное#ученые
#люди#автомобили#автомир#кино#авто аварии#картинки#дети#Прикол#фильм
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться