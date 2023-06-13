Волшебные кристаллы Алмазного пляжа

Конечно, речь идёт не о настоящих алмазах. Но по красоте это бриллиантовое великолепие, соединившее в себе яркость солнечных лучей и все оттенки холода, начиная с нежной лазури и заканчивая интенсивной бирюзой, не уступает природному камню.
Удивительный пляж Даймонд-бич, облик которого меняется чуть ли не каждый день, находится в Исландии неподалёку от ледника Брейдамеркурйокюдль и ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун.
Ледник постепенно подтаивал, и откалывавшиеся от массива фрагменты разной формы и размера всплывали на поверхность, потом двигались по направлению к лагуне и попадали на пляж.
И замирали в ожидании своей судьбы. Ледяные глыбы могут растаять, расколоться или попасть обратно в море.
Но сам по себе лёд не слишком интересен. Туристов из разных стран на Алмазный пляж притягивает именно удивительное сочетание – искрящаяся прозрачность «алмазов», холодная голубизна моря и строгая окантовка чёрного вулканического песка.
Льдины на Даймонд-бич можно наблюдать вне зависимости от сезона. Они не тают даже летом. Правда, «алмазы» могут уменьшиться в размерах, подтаять, но при солнечном свете они приобретают особое сияние и наполненность красками.
Зимой на Алмазном пляже правит бал драма – лаконичные, но в то же время глубокие цвета создают ощущение неумолимой торжественности стихии.
Пляж находится на расстоянии 377 километров от столицы. Из Рейкьявика сюда ехать примерно 5-6 часов, но потраченное время того стоит. Понятно, что в силу климатических особенностей позагорать на этом пляже не выйдет. Но получить незабываемые впечатления и снимки очень даже.
Глыбы разных размеров и форм, начиная с крошечных и заканчивая гигантскими, разбросаны в хаотичном порядке, словно это сделал какой-то разозлившийся и очень сильный маг.
На фоне этого пейзажа люди могут ощущать разные эмоции: и ничтожность человека на фоне могущества природы, и тихую радость от её величия, и просто удовольствие от созерцания одного из многих нерукотворных чудес этого мира.
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Так надо понять что в исландском нет слов алмаз и пляж, только 1000 вариантов слова "селедка"?