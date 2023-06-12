FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10435 постов • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Учёные заявили: Тутанхамон не был инвалидом, как всегда считалось

Учёные заявили: Тутанхамон не был инвалидом, как всегда считалось

Автор:
12 июня 2023 19:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тутанхамон   археологи   археология   гробница Тутанхамона   древнее   древний египет   новости   технологии   ученые   фото   
3706
8

Мумию Тутанхамона, известного фараона Древнего Египта, по сей день активно изучают, делая всё новые открытия. Всё это время в египтологии считалось, что Тутанхамон был слабым мальчиком, который еле передвигался из-за костных болезней. Но недавнее исследование и воссоздание лица фараона показали, что это не так.

Когда археологи нашли гробницу фараона Тутанхамона, они обнаружили внутри 130 целых или фрагментированных палок, с помощью которых, как определили учёные, правитель мог передвигаться. Считалось, что он был слабым, хрупким, с косолапостью и деформированными конечностями. Но недавно эксперты по египтологии на Челтенхемском научном фестивале заявили, что это может быть ошибочно. Эксперты утверждают, что "косолапость" на самом деле могла возникнуть в процессе мумификации, а нанесение смолы и тугая перевязка могли серьёзно исказить форму стопы.


"После изучения мумии Тутанхамона я пришла к тому, что каких-то доказательств того, что он был инвалидом, не было. Потому что я видела мумии, у которых действительно была косолапость. На самом деле это - псевдопатологические изменения. А трости для ходьбы, найденные в гробнице, были всего лишь признаком королевской власти," - рассказала египтолог София Азиз.

×
×

У мумии также отсутствовал один палец левой ноги - но как определили эксперты, возможно, он пропал во время перемещения тела, или его кто-то забрал в качестве сувенира. Кроме того, по мнению одного из египтологов, "трости" Тутанхамона были признаком статуса, а не инвалидности, потому что на них были изображены его враги - например, нубийцы. Он был совсем не инвалидом, а "воином, закалённым боями". Учёные продолжают исследовать содержимое гробницы древнего правителя, чтобы сделать ещё больше открытий.

Гробницу Тутанхамона в 1922 году обнаружил геолог Говард Картер. До этого к гробнице никто не прикасался 3000 лет. Как выяснилось, Тутанхамон стал фараоном в 1336 году до нашей эры, всего в возрасте девяти лет, а умер в возрасте 19 лет. В его гробнице также нашли доспехи из кожи и различное оружие, что ещё раз подтверждает тот факт, что он был воином.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Тутанхамон   археологи   археология   гробница Тутанхамона   древнее   древний египет   новости   технологии   ученые   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
Соломей 2 часа назад
На Буншу нашего похож...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Час назад
На самом деле тутого тутного хамона на стольт много нешли признаков ккровесмешения и вырождения, что это уже очень трудно скрвать, как и то счо очеь бизкородственные половые связи , мягко говоря, середи фараонов, и высшай знати, некоторых периодов древнего Египта, были не то, что распространенны, но прямо даже неоднократо описывоаись в подробностях. Что было одой из причин падений династий. Удивительно. Дажне дикие племена в разном Мире не приветствовали браки родни до седьмгго колена родства, а вот в древнем Египте Вызяьть ва жену сетру - было нормой в некоторые, времена. Вот , с тогех времён ои и насчали вырождаться. Тот же Тутаенхамор - пример "красивый," что бывает при кровоесмешени и близкеородственным. Очень молодой подпосток был глубоко больным с рождания. И все его болезни - иллюстация того, тко бывает, когд апапа трахает дочку и а потом дочка т разается с братом и всчякое такое и вроде того.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Час назад
Почему у Тутунхамона кстати макияж как у стрёмных 3,14сдюшек в метро?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Битанские ученые нараскопали то, очто трехаться с братьям с сктрами таки можнро и не будет без выдродков? Ну да.. Ну да... Затрпа расскажут чка полезно блыо соввокуплатьсчя с обезьянами... И не важно почмему чо и как. "Мода" такая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 2 часа назад
Ученые заявили... Какие блин? Скоро будет:
Пользователи Твитер заявили, что у тутнхамона был 7 болтов и он не был иноплатнетянином!!! И все блин, будет обсуждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сталкер 2 часа назад
Очередная "научная" "сенсация"... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
том 2 часа назад
Глядя на мумию не понятно, а как цвет глаз определили?:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109k
parallax 3 часа назад
Почему на картинке у него голова квадратная?
Череп вроде нормальной формы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vampire 3 часа назад
Всего лишь сто лет понадобилось чтобы выяснить: не так запеленали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
sedoisever 3 часа назад
Что-то так себе выводы.
То, что там "палки для ходьбы", так это просто символ власти. А вот то, что там доспехи, это "ещё раз подтверждает тот факт, что он был воином".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
GROMOZEKA 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 3 часа назад
До двадцати не дожил, когда он там успел "закалиться в боях"? В дитячем возрасте, давали попинать ногами и потыкать палкой дохлых врагов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
75
Посейдон Света 21 минуту назад
Жрецы создали великий Египет, это были в первую очередь учёные аскеты с суровой дисциплиной. Может быть потом они деградировали, под конец своего существования.

Как наши деды и отцы, создали великую "красную" империю, от Сахалина до Берлина. Потом деградировавшие партийцы всё растащили и распродали, в первую очередь нагадив себе, хотя и набив карманы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88194



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Бюджетный компактный планшет Oukitel OKT3 на базе Android 13.0
Бюджетный компактный планшет Oukitel OKT3 на базе Android 13.0
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#новости#кино#комментарии#подборка
#в мире#история#животные#СССР#Приколы#пожар
#Юмор#интересно#картинки#будущее#факты#спасение
Бюджетный компактный планшет Oukitel OKT3 на базе Android 13.0 Бюджетный компактный планшет Oukitel OKT3 на базе Android 13.0 У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться