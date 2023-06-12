Учёные заявили: Тутанхамон не был инвалидом, как всегда считалось

Когда археологи нашли гробницу фараона Тутанхамона, они обнаружили внутри 130 целых или фрагментированных палок, с помощью которых, как определили учёные, правитель мог передвигаться. Считалось, что он был слабым, хрупким, с косолапостью и деформированными конечностями. Но недавно эксперты по египтологии на Челтенхемском научном фестивале заявили, что это может быть ошибочно. Эксперты утверждают, что "косолапость" на самом деле могла возникнуть в процессе мумификации, а нанесение смолы и тугая перевязка могли серьёзно исказить форму стопы.

"После изучения мумии Тутанхамона я пришла к тому, что каких-то доказательств того, что он был инвалидом, не было. Потому что я видела мумии, у которых действительно была косолапость. На самом деле это - псевдопатологические изменения. А трости для ходьбы, найденные в гробнице, были всего лишь признаком королевской власти," - рассказала египтолог София Азиз.