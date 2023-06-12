Учёные заявили: Тутанхамон не был инвалидом, как всегда считалось

Мумию Тутанхамона, известного фараона Древнего Египта, по сей день активно изучают, делая всё новые открытия. Всё это время в египтологии считалось, что Тутанхамон был слабым мальчиком, который еле передвигался из-за костных болезней. Но недавнее исследование и воссоздание лица фараона показали, что это не так.
Когда археологи нашли гробницу фараона Тутанхамона, они обнаружили внутри 130 целых или фрагментированных палок, с помощью которых, как определили учёные, правитель мог передвигаться. Считалось, что он был слабым, хрупким, с косолапостью и деформированными конечностями. Но недавно эксперты по египтологии на Челтенхемском научном фестивале заявили, что это может быть ошибочно. Эксперты утверждают, что "косолапость" на самом деле могла возникнуть в процессе мумификации, а нанесение смолы и тугая перевязка могли серьёзно исказить форму стопы.
"После изучения мумии Тутанхамона я пришла к тому, что каких-то доказательств того, что он был инвалидом, не было. Потому что я видела мумии, у которых действительно была косолапость. На самом деле это - псевдопатологические изменения. А трости для ходьбы, найденные в гробнице, были всего лишь признаком королевской власти," - рассказала египтолог София Азиз.
У мумии также отсутствовал один палец левой ноги - но как определили эксперты, возможно, он пропал во время перемещения тела, или его кто-то забрал в качестве сувенира. Кроме того, по мнению одного из египтологов, "трости" Тутанхамона были признаком статуса, а не инвалидности, потому что на них были изображены его враги - например, нубийцы. Он был совсем не инвалидом, а "воином, закалённым боями". Учёные продолжают исследовать содержимое гробницы древнего правителя, чтобы сделать ещё больше открытий.
Гробницу Тутанхамона в 1922 году обнаружил геолог Говард Картер. До этого к гробнице никто не прикасался 3000 лет. Как выяснилось, Тутанхамон стал фараоном в 1336 году до нашей эры, всего в возрасте девяти лет, а умер в возрасте 19 лет. В его гробнице также нашли доспехи из кожи и различное оружие, что ещё раз подтверждает тот факт, что он был воином.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пользователи Твитер заявили, что у тутнхамона был 7 болтов и он не был иноплатнетянином!!! И все блин, будет обсуждать.
Череп вроде нормальной формы.
То, что там "палки для ходьбы", так это просто символ власти. А вот то, что там доспехи, это "ещё раз подтверждает тот факт, что он был воином".
С Тутанхамоном история иная. Там весь Египет ослаб. Был разброд и шатание, сменилось несколько фараонов, в том числе этот пост занимали женщины. Армией из правителей никто не занимался толком. Власть принадлежала жрецам и малолетний правитель был под их влиянием настолько, что из казны, в ущерб необходимого отдавалось на восстановление веры, храмов и благосостояния жрецов. Откуда ему стать воином?! Нет ни единого упоминания что он присутствовал в какой то битве или командовал хоть каким-то отрядом. Зато много свидетельств его участия в священных праздниках, постройке разных дорогих религиозных храмов и предметов. Вполне очевидное поле деятельности и с военным рядом оно не стояло.
Как наши деды и отцы, создали великую "красную" империю, от Сахалина до Берлина. Потом деградировавшие партийцы всё растащили и распродали, в первую очередь нагадив себе, хотя и набив карманы.