День России отметили в компьютерной игре Minecraft

Сегодня празднуют не только на улицах российских городов, но и в виртуальной реальности. В игре Minecraft «построили» сцену» и собрали вокруг неё геймеров с российскими флагами.

Ну а на сцене выступал Shaman, он исполнил гимн России. Также звучали поздравления и песни Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Баскова.

Организатором «перформанса» стала небезызвестная Екатерина Мизулина. Глава «Лиги безопасного интернета» вела трансляцию со своей страницы в соцсети, она же договаривалась с певцами и музыкантами.