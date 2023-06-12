День России отметили в компьютерной игре Minecraft

Там даже выступил певец Shaman и исполнил национальный гимн.
Сегодня празднуют не только на улицах российских городов, но и в виртуальной реальности. В игре Minecraft «построили» сцену» и собрали вокруг неё геймеров с российскими флагами.
Ну а на сцене выступал Shaman, он исполнил гимн России. Также звучали поздравления и песни Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Баскова.
Организатором «перформанса» стала небезызвестная Екатерина Мизулина. Глава «Лиги безопасного интернета» вела трансляцию со своей страницы в соцсети, она же договаривалась с певцами и музыкантами.
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Вероятно, праздники и демонстрации теперь будут проходить и в виртуальной реальности.
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а теперь подумайте сколько стоит стране мизулина, шаман и им подобные)
Дорого стоит, очень дорого, но не дороже чувства единения, кое получили все участники концерта.