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День России отметили в компьютерной игре Minecraft

День России отметили в компьютерной игре Minecraft

Автор:
12 июня 2023 15:14
Сообщество : Жить в России
Метки: minecraft   День России   Концерт   видео   виртуальная реальность   игра   майнкрафт   праздник   
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Там даже выступил певец Shaman и исполнил национальный гимн.

Сегодня празднуют не только на улицах российских городов, но и в виртуальной реальности. В игре Minecraft «построили» сцену» и собрали вокруг неё геймеров с российскими флагами.

Ну а на сцене выступал Shaman, он исполнил гимн России. Также звучали поздравления и песни Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Баскова.

Организатором «перформанса» стала небезызвестная Екатерина Мизулина. Глава «Лиги безопасного интернета» вела трансляцию со своей страницы в соцсети, она же договаривалась с певцами и музыкантами.

Вероятно, праздники и демонстрации теперь будут проходить и в виртуальной реальности.


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Метки: minecraft   День России   Концерт   видео   виртуальная реальность   игра   майнкрафт   праздник   
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8  комментариев
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61
Kostiantyn Yeryhin 3 часа назад
а что будет дальше?
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−13
Радко Младич 2 часа назад
День развала СССР
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−8
Валера Петров 2 часа назад
я думал дно уже давно пробито.
а теперь подумайте сколько стоит стране мизулина, шаман и им подобные)
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1k
Nico 2 часа назад
не густо что народу.
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17k
Алексей 2 часа назад
День ООО "Россия"? Нагнали обезьянок и прочего сброда.....
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August

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