В Шереметьево пассажир испугался досмотра, проглотил пакетик с наркотиками и умер

Мужчина в Шереметьево ожидал посадки на рейс в Стамбул. У него был явно превышен вес багажа, поэтому пассажира пригласили на досмотр. Он сильно занервничал, когда обнаружили прозрачный зип-пакет с каким-то порошком. Не долго думая, мужчина схватил найденный сотрудниками пакет, сунул его себе в рот и проглотил. После этого пассажир потерял сознание. Попытки привести его в чувство были безуспешными - медики констатировали смерть.

Как сообщают СМИ (со ссылкой на Федеральную таможенную службу), умерший работал программистом, а в проглоченном пакетике по предварительным данным находился кокаин.