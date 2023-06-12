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В Шереметьево пассажир испугался досмотра, проглотил пакетик с наркотиками и умер

В Шереметьево пассажир испугался досмотра, проглотил пакетик с наркотиками и умер

Автор:
12 июня 2023 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Наркотики   Шереметьево   авиа   аэропорт   багаж   досмотр   смерть   таможенный досмотр   
4246
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Несмотря на реанимационные мероприятия, вернуть к жизни 40-летнего программиста не смогли.

Мужчина в Шереметьево ожидал посадки на рейс в Стамбул. У него был явно превышен вес багажа, поэтому пассажира пригласили на досмотр. Он сильно занервничал, когда обнаружили прозрачный зип-пакет с каким-то порошком. Не долго думая, мужчина схватил найденный сотрудниками пакет, сунул его себе в рот и проглотил. После этого пассажир потерял сознание. Попытки привести его в чувство были безуспешными - медики констатировали смерть.


Как сообщают СМИ (со ссылкой на Федеральную таможенную службу), умерший работал программистом, а в проглоченном пакетике по предварительным данным находился кокаин.

Источник:

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Метки: Ynews   Наркотики   Шереметьево   авиа   аэропорт   багаж   досмотр   смерть   таможенный досмотр   
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38  комментариев
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33k
Андрей Иванов 5 часов назад
Премию Дарвина в студию
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845
vadimbar 18 минут назад
Чем больше наркоманов - тем меньше наркоманов
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24k
Сталкер Полчаса назад
Туда и дорога.
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17k
RDen Час назад
всё правильно сделал.
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22k
Илларион Забродов 2 часа назад
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1k
Igor Grishaev 2 часа назад
Надеюсь, пациент успел словить кайф перед безвременной кончиной?
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1k
Александр Долматов 2 часа назад
А лицо зачем замазали? Ему уже не стыдно.
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1k
Александр Долматов 2 часа назад
Плохой, наверное, был программист, если приходилось наркотой приторговывать. А вообще, туда ему и дорога.
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−8
Нежмисто Живисто 3 часа назад
Золотой приход
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43
Кристофер Роббин 3 часа назад
Вот почему у нас софт такой кривой... надо меньше белого порошка употреблять. Уходи порошок
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3k
* You All 3 часа назад
о,вот и новый претендент на премию дарвина
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14k
Kucher 3 часа назад
Одним дебилом меньше.
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48k
Андрей 3 часа назад
Вопрос спорный. Что лучше - умереть сразу или сесть блондинчику в турецкую тюрьму за наркоту.
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340
Andrei 3 часа назад
В школьные годы тоже так делали, когда конфеты находили, но, не хотелось делиться
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340
Andrei Elena Ki 3 часа назад
Думаете пакетиком траванулся?
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55k
Олег 3 часа назад
какая прекрасная новость! Нужно законодательно обязать тех, кого поймали с наркотой и "сидрами" съедать или выпивать запрещенку.
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55k
zloykoyot 3 часа назад
Надеюсь размножиться это туловище не успело. На планете и так дохера идиотов.
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4k
просто Дмитрий 3 часа назад
cтранный способ переправки вна укрОину
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11k
Властелин 3 часа назад
А это безболезненная смерть от передозировки?
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2k
Виталий Васильев 3 часа назад
Как он с отсутствием мозга до 40 лет дожил???? С учетом нынешней ситуации и постоянных досмотров везти с собой пакетик с коксом через несколько границ … альтернативно одаренный
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2k
Dmitry Tarasov 3 часа назад
В соседнем чате я писал, что искусственного интеллекта не существует. Выяснилось, что как минимум один такой существовал. Но уже умер - не достаточно интеллектуальный оказался.
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998
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
"Так не доставайся же ты никому!" (с)
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