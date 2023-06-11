Яхта с туристами загорелась у побережья в Египте

Судно среднего размера, под названием «Ураган», загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря, - передают местные СМИ. Сообщается, что судно доставляло туристов на дайвинг. В плавании яхта находилась с 6 июня.

В момент возгорания яхты на борту яхты было 15 английских туристов, 10 членов экипажа и два гида. В общей сложности — 27 человек. Как сообщают местные власти, удалось спасти 12 туристов, а также весь экипаж и гидов. Им оказана необходимая помощь. Трое британских туристов пропали после пожара без вести.