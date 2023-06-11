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Яхта с туристами загорелась у побережья в Египте

Яхта с туристами загорелась у побережья в Египте

Автор:
11 июня 2023 21:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: египет   пассажиры   пожар   спасение   туристы   яхта   
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У берегов Египта в Красном море загорелась яхта с туристами. Об этом 11 июня сообщает телеканал Al Arabiya.

Судно среднего размера, под названием «Ураган», загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря, - передают местные СМИ. Сообщается, что судно доставляло туристов на дайвинг. В плавании яхта находилась с 6 июня.

В момент возгорания яхты на борту яхты было 15 английских туристов, 10 членов экипажа и два гида. В общей сложности — 27 человек. Как сообщают местные власти, удалось спасти 12 туристов, а также весь экипаж и гидов. Им оказана необходимая помощь. Трое британских туристов пропали после пожара без вести.

Выживших доставили в безопасное место на близлежащий дайвинг-курорт Марса Шагра вместе с 12 египетскими членами экипажа и гидами.

Менеджер по дайвингу Ахмед Махер, ставший очевидцем пожара, рассказал журналистам, что яхту заметили с берега:

Мы видели дым от яхты, она находилась примерно в 9 километрах от берега. Ближайшая лодка спасла их и высадила на берег.

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на судне.


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Метки: египет   пассажиры   пожар   спасение   туристы   яхта   
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au3 3 часа назад
"Менеджер по дайвингу Ахмед Махер, ставший очевидцем пожара, рассказал журналистам, что яхту заметили с берега:"

Ценнейшие сведения, ценнейшие.
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Евгений Бобр 2 часа назад
Самые тупые туристы это англичане. Ничего не могут даже яхту спалили. Гнать их на свои загаженные чайками острова.
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KlyaksaZ
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