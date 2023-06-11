Яхта с туристами загорелась у побережья в Египте

У берегов Египта в Красном море загорелась яхта с туристами. Об этом 11 июня сообщает телеканал Al Arabiya.
Судно среднего размера, под названием «Ураган», загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря, - передают местные СМИ. Сообщается, что судно доставляло туристов на дайвинг. В плавании яхта находилась с 6 июня.
В момент возгорания яхты на борту яхты было 15 английских туристов, 10 членов экипажа и два гида. В общей сложности — 27 человек. Как сообщают местные власти, удалось спасти 12 туристов, а также весь экипаж и гидов. Им оказана необходимая помощь. Трое британских туристов пропали после пожара без вести.
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Выживших доставили в безопасное место на близлежащий дайвинг-курорт Марса Шагра вместе с 12 египетскими членами экипажа и гидами.
Менеджер по дайвингу Ахмед Махер, ставший очевидцем пожара, рассказал журналистам, что яхту заметили с берега:
Мы видели дым от яхты, она находилась примерно в 9 километрах от берега. Ближайшая лодка спасла их и высадила на берег.
Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на судне.
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