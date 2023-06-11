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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
11 июня 2023 21:09
Метки: СССР   история   фото   
326
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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24k
Сталкер 50 минут назад
Куда она нагребла столько консервов?!

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24k
Сталкер 47 минут назад
Аю-Даг, штоле?

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Юганск

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