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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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*Что делаешь, что делаешь... Живу я тут! (молдавск.)
Из старого анекдота.
(C)Tte Baboons
если это реальное фото, то странно вообще, что инспектор допустил пользование в таком состоянии.