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В Ленинградской области трибуны цирка-шапито "сложились" под зрителями

В Ленинградской области трибуны цирка-шапито "сложились" под зрителями

Автор:
10 июня 2023 22:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ленинградская область   Шапито   зрители   лесколово   обрушение   пострадавшие   представление   трибуны   цирк   
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Семь человек находятся на обследовании в больнице после обрушения трибуны цирка шапито в поселке Лесколово Всеволожского района, Ленинградской области, пятеро из них несовершеннолетние, сообщили областные власти.

В результате обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколовском поселении под Петербургом пострадало семь человек.

Цирк развернулся на земле, находящейся в частной собственности в ночь на 10 июня.

ЧП произошло непосредственно во время представления. На кадрах видно, что трибуна под весом зрителей просто «сложилась», а дощечки лежат на земле. На выступление цирка собралось более ста человек, в том числе много детей. После обрушения трибун паники в зале почти не было, люди с детьми на руках начали выбираться наружу, подняв брезентовые "стены" циркового шатра.

Первоначально СМИ сообщили, что пострадал один ребёнок - травмы получила шестилетняя девочка, которую сразу после инцидента увезли на скорой в больницу. Однако позже появилась информация, что за помощью к медикам обратились семь человек, пятеро из них - дети.

Ещё три человека были осмотрены врачами, но от госпитализации отказались.

Как сообщает Readovka, у цирка не было лицензии на выступление перед зрителями, разрешение на передвижение с животными с надзорными органами владельцы шапито также не согласовывали.

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Метки: Ленинградская область   Шапито   зрители   лесколово   обрушение   пострадавшие   представление   трибуны   цирк   
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9  комментариев
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35k
russger 7 часов назад
"у цирка не было лицензии на выступление перед зрителями, разрешение на передвижение с животными с надзорными органами владельцы шапито также не согласовывали"

Щикарно
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11k
Властелин 4 часа назад
К сожалению с любыми трибунами случаются такие аварии. Проверяй не проверяй а шанс на обрушение есть.
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559
Damvrot Hohlam 4 часа назад
Расстрелять !
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8k
Артём 6 часов назад
Для меня загадка, зачем люди вообще ходят в шапито. В нормальный цирк не судьба?
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5k
Шлагбаумэн 7 часов назад
Товарищь автор, вы так и будете выкладывать сюда новостные ленты, или, может быть, чего-нибудь авторского добавите? Для публикации новостей есть специальные каналы.
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KlyaksaZ
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