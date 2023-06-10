В Ленинградской области трибуны цирка-шапито "сложились" под зрителями

Семь человек находятся на обследовании в больнице после обрушения трибуны цирка шапито в поселке Лесколово Всеволожского района, Ленинградской области, пятеро из них несовершеннолетние, сообщили областные власти.
В результате обрушения трибуны цирка-шапито в Лесколовском поселении под Петербургом пострадало семь человек.
Цирк развернулся на земле, находящейся в частной собственности в ночь на 10 июня.
ЧП произошло непосредственно во время представления. На кадрах видно, что трибуна под весом зрителей просто «сложилась», а дощечки лежат на земле. На выступление цирка собралось более ста человек, в том числе много детей. После обрушения трибун паники в зале почти не было, люди с детьми на руках начали выбираться наружу, подняв брезентовые "стены" циркового шатра.
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Первоначально СМИ сообщили, что пострадал один ребёнок - травмы получила шестилетняя девочка, которую сразу после инцидента увезли на скорой в больницу. Однако позже появилась информация, что за помощью к медикам обратились семь человек, пятеро из них - дети.
Ещё три человека были осмотрены врачами, но от госпитализации отказались.
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Как сообщает Readovka, у цирка не было лицензии на выступление перед зрителями, разрешение на передвижение с животными с надзорными органами владельцы шапито также не согласовывали.
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