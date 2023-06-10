В Ленинградской области трибуны цирка-шапито "сложились" под зрителями

Первоначально СМИ сообщили, что пострадал один ребёнок - травмы получила шестилетняя девочка, которую сразу после инцидента увезли на скорой в больницу. Однако позже появилась информация, что за помощью к медикам обратились семь человек, пятеро из них - дети.

Ещё три человека были осмотрены врачами, но от госпитализации отказались.