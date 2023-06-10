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Прогулка по Москве 1968 года

Прогулка по Москве 1968 года

Автор:
10 июня 2023 22:07
Метки: СССР   история   фото   
463
20

Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила тот год.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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alex 6 часов назад
Комментарий к фото
сам с газетой, читает газеты. около метрополя. шпиён однозначно
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Юганск

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