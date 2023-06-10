Прогулка по Москве 1968 года

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Давайте вместе посмотрим, как Москва прожила тот год.
Интересного вам просмотра!
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5.
АЗС на площади Революции. На фото попала "Волга" ГАЗ-22 Сергея Михалкова и Plymouth Savoy одного из американских дипломатов.
6.
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" - Шеф находит на субботнике банку с монетами, которую сам и припрятал. Снималась эта сцена на Давыдковской улице.
12.
Москва немножко утонула после ливня. На фото - пересечение 1-го Коптельского и Грохольского переулков.
14.
"Рабочий и колхозница" на ВДНХ. В кадр попал милейший бусик VW T2, на котором автор этой фотографии Jean-Pierre Lapointe приехал в Москву.
15.
На вновь возведённую копию Триумфальных ворот, что на площади Победы, устанавливают статуи коней.
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