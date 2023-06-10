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Два самолета не поделили рулёжную дорожку в Японии

Два самолета не поделили рулёжную дорожку в Японии

Автор:
10 июня 2023 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Япония   авария   аэродром взлётная полоса   взлетная полоса   видео   самолеты   
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Самое странное дорожно-транспортное происшествие произошло в международном аэропорту Ханеда, Токио (Япония).


Инцидент произошел после приземления Eva Air, тайский же самолет готовился к взлету в Бангкок.


Пилоты самолета тайваньской авиакомпании EVA и «Тайских авиалиний» не поделили полосу во время маневров. В результате пассажирскому лайнеру из Таиланда отломили кончик крыла задев его хвостовым оперением.


На борту пассажирского самолета Eva Air находились 207 пассажиров и членов экипажа, а на борту тайского авиалайнера - 264 пассажира, но сообщений о пострадавших не поступало.


Полосу перекрыли почти на два часа, задержав несколько других рейсов.

Источник:

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Метки: ДТП   Япония   авария   аэродром взлётная полоса   взлетная полоса   видео   самолеты   
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27  комментариев
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33k
ACU900 6 часов назад
Что значит "не поделили"? Разве не диспетчер отвечает за то, где и когда какой самолет будет двигатся по определенной дорожке . Не зря ведь все дорожки и взлетные полосы в любом нормальном аэропорту пронумированны. И не только самолет а любой вспомогательный наземный транспорт - будь то трап, заправщик или автобус везущий пассажиров к перону и щагу не могут сделать без команды диспетчера. Даже запуск двигателей самолета происходит только с разрешением диспетчера. Так что если пилоты что то там не поделили - это косяк диспечерской службы аэропорта...
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11k
El Niño 4 часа назад
Ситуация действительно интересная! Вина пилотов минимальная, если они действовали согласно указаниям диспетчеров. Тут комиссия должна разобраться и разберется, так как все участники живы, записи переговоров будут от трех действующих лиц (два самолета и диспетчерская служба). История знает ситуации, когда один неправильно услышал или не понял, что приводило к аварийным ситуациям и самой многочисленной катастрофе (столкновение двух боингов на Канарских островах).
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53k
smakido 4 часа назад
"По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный.
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
... Сверху солнышко печет.
А внизу река течет
В этой речке утром рано
Утонули два барана...". (С. В. Михалков)
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11k
Властелин 5 часов назад
По-моему пилоты не имеют права что то делать без разрешения диспетчера.
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114
babai65 6 часов назад
Работал в аэропорту. Монтировал радиостанцию на СЛА. После монтажа проверял работоспособность на частоте диспетчерской службы вместо наземной. И все было нормально пока начальник аэропорта не узнал и надавал мне по шапке.
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1k
alex 6 часов назад
им повезло. погуглите Столкновение в аэропорту Лос-Родеос. там жуть.
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Sanar 6 часов назад
"кончик крыла"
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