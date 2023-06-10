Два самолета не поделили рулёжную дорожку в Японии

Самое странное дорожно-транспортное происшествие произошло в международном аэропорту Ханеда, Токио (Япония).
Инцидент произошел после приземления Eva Air, тайский же самолет готовился к взлету в Бангкок.
Пилоты самолета тайваньской авиакомпании EVA и «Тайских авиалиний» не поделили полосу во время маневров. В результате пассажирскому лайнеру из Таиланда отломили кончик крыла задев его хвостовым оперением.
На борту пассажирского самолета Eva Air находились 207 пассажиров и членов экипажа, а на борту тайского авиалайнера - 264 пассажира, но сообщений о пострадавших не поступало.
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Полосу перекрыли почти на два часа, задержав несколько других рейсов.
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Шел домой барашек черный.
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
... Сверху солнышко печет.
А внизу река течет
В этой речке утром рано
Утонули два барана...". (С. В. Михалков)