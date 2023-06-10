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Интересные воспоминания Георгий Данелия

Интересные воспоминания Георгий Данелия

Автор:
10 июня 2023 08:16
Метки: ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ⁠⁠   билетов нет   вылетать в Москву   
1695
1

Mне надо было срочно вылетать в Москву (приемные экзамены на Режиссерских курсах).

В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет.

Я показывал свое мосфильмовское удостоверение, говорил, что очень надо, врал, что срываются какие-то важные съемки, мне сочувствовали, но разводили руками:

— Ничем не можем помочь, билетов нет.

 

Тогда я пошел к своей тетушке — Верико Анджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации.

 

Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть.

 

Минут через пятнадцать он перезвонил, извинился и сказал, что сегодня, оказывается, особый день, и билетов нет. Билеты есть на завтра, на любой рейс.


Тогда я позвонил в ЦК, Дэви Стуруа. Дэви сказал, что билет — не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня какой-то особый день, и билетов нет.

 

— Ну, министр — это министр, а ЦК — это ЦК. Через десять минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Особый день.

 

И я пошел в гостиницу. По дороге зашел в «Воды Лагидзе» выпить вкусной газировки, которую очень люблю, там встретил Вову Мартынова.

 

Вова Мартынов — тбилисский «свой парень», то есть человек, которого знали все и который знал всех. Он спросил по-грузински:

 

— Что ты такой грустный?

 

Русский Вова говорил со мной только на грузинском, считал, что мне нужна практика.

 

Я ему сказал о проблеме с билетом.

 

— Э! Я думал, у тебя действительно что-то случилось! Пойдем и возьмем билет!

 

— Билетов на сегодня нет.

 

— Для нас, Гия, билеты у них есть! Пошли!

 

Народу в кассе было очень много, к окошку не подойти. Вова, высокий и широкоплечий, снял кепку, вытянул руку с кепкой вверх, приподнялся еще на цыпочках и крикнул на весь зал:

— Нана, это я, Вова! Посмотри сюда! Кепку мою видишь?!

 

— Вижу твою кепку, Вова! Что хочешь?

 

В Тбилиси было две джинсовых кепки, одна у Вовы, вторая — у знаменитого футболиста, форварда сборной СССР, Давида Кипиани.

 

— Один билет в Москву на час пятнадцать! — крикнул Вова.

 

— Паспорт давай!

 

Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу.

 

— Подожди! А деньги? Деньги возьми! — сказал я.

 

— Деньги я ей отдам, не волнуйся, — сказал Вова.

 

(У меня он денег не взял, когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем обрусел). На самолет я успел.

 

Летел и думал: "Министр — это министр, ЦК — это ЦК, а Вова — это Вова!"

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Метки: ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ⁠⁠   билетов нет   вылетать в Москву   
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17  комментариев
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3k
Aleks 7 часов назад
Гениальный режиссер, фильм Кин-дза-дза вообще весь на цитаты растащить можно. В отличие от плесени Михалкова.
Анекдот про которого жизненный.
Берут интервью у Михалкова, как вам новый фильм Тарантино? Я снимаю шляпу, да мы знаем прекрасно что вы снимаете, а фильм то его как?
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13k
MilfFucker 2 часа назад
Не помню точно, но вроде в книге Марины Влади (могу ошибаться) есть воспоминания о том, что Высоцкого когда билетов не было, летчики в кабину к себе пускали.
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16k
куджо 4 часа назад
Слюшай, кто такой этот Вова? Аж кюшать не могу...
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738
Руслана Тарасова 5 часов назад
Если внимательно вчитаться в эти воспоминания, становится очень печально. То есть на тот момент, Грузия, в составе СССР жила не по законам, а по своим, удобным и комфортным только для грузин понятиям. У меня деда в советское время неоднократно бывал в командировках в Грузии. И всегда весело и нецензурно вспоминает эти моменты, ибо советская власть там отсутствовала напрочь. Жили по каким-то непонятным для приезжих грузинским правилам. И жили очень и очень хорошо. Недаром потребление тогда ещё советской Грузии в 1990 году было самое высокое в стране. В Грузии потребляли 41900 долларов в год на жителя республики, а производили на 10600 долларов. До сих пор в современном государстве Грузия даже близко не приблизились к цифре 41900 долларов, как у них было при СССР.
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27k
Мрачный мачо 6 часов назад
Из воспоминаний Георгия Данелия.
Как-то в Ташкенте я смотрел по телевизору фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», дублированный на узбекский язык. Там Борман, когда вошел в кабинет к фюреру, выкинул вперед руку и воскликнул: «Салам алейкум, Гитлер ага!»
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35k
russger 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
schmubu 7 часов назад
"Министр это министр, ЦК это ЦК, а Вова это Вова!"

весь пост кагбе ради этой последней фразы и задумывался...
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10k
au3 8 часов назад
А так чем день был особый?
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6k
CruelAsm 9 часов назад
Источник не "яусталком", а книга Г. Данелия "Тостуемый пьёт до дна".
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5k
Горожанин 9 часов назад
"Летел и думал: "Министр это министр, ЦК это ЦК, а Вова это Вова!"

Очень актуально)
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