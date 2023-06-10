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Довольно простое, но эффективное противоугонное устройство

Довольно простое, но эффективное противоугонное устройство

Автор:
10 июня 2023 07:15
Сообщество : Юмор
Метки: Эмоции   велосипеды   видео   противоугонка   
1732
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Маловероятно, что кто-то захочет его испытать на себе)

Осторожно. Кадры полные боли и эмоций!

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Метки: Эмоции   велосипеды   видео   противоугонка   
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19  комментариев
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8k
Лаврентий 23 часа назад
И, заметьте: все пострадавшие - не совсем европейской внешности...
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3k
oneman 2 часа назад
придумавший эту дичь-3,14дрило ещё тот... понятно, что воры и т.д. что ты что хотел бы ещё руку пожать тому, кто бы твой велик спёр... нет, Я не хотел бы, что бы Мой велосипед украли, но и такой жести Я бы тоже не хотел. Контакты на грипсы вывести и шокером херачить-вариант? Но это Моё субъективное...
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33k
АнтонПолднев 11 часов назад
Не думал, что чёрные тик токеры тоже бывают. Но тут хоть поржал
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11k
Властелин 11 часов назад
Чего мелочиться сразу надо было патрон ставить не смертельно и больно.
У нас за такое в стране это чистая уголовка.
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7k
М С 13 часов назад
Под такую музычку смотрится шедеврально!
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49k
Мойша 15 часов назад
У нас это может потянуть на срок.
Наши суды почему-то путают причину и следствие. И защищают преступников, наказывая законопослушных граждан,защищающих СВОЮ собственность от посягательства.
Все эти приспособления - это есть бессилие органов правопорядка защитить собственность граждан. Защищали бы по-настоящему - и не было этих штучек-дрючек.
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2k
Alex 17 часов назад
За такое можно и присесть надолго
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1k
Потому что я Алёша 17 часов назад
У нас за такое можно присесть надолго.
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25k
ПаганецЪ 21 час назад
Были BLM, стали ЛГБТ.
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7k
newegg 22 часа назад
Понимаю что постановка, но до чего ж приятно видеть.

Вот бы в реальности такое.
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1k
ruslan d 23 часа назад
Для триальщика это была бы не проблема
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1k
Шершень 23 часа назад
Хорошая идея как заработать себе уголовку. Если нанесение вреда ещё можно объяснить "на ремонт заехал, а тот лох сам уселся, я его не приглашал". То съемку на камеру объяснить не получится.
Хозяин дачи, что оставил яд в бутылке из под водки, у себя на столе. Получил срок за убийство воров, которые эту "водку" выпили.
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7k
Дмитрий 23 часа назад
Подсудное дело. Умышленное причинение вреда здоровью. При чём может быть таки очень серьёзное. Преступное поведение пострадавшего будет лишь смягчающим вину обстоятельством. Минус пол года-год от наказания.
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14k
Александр 23 часа назад
Ерунда какая. Вот если взять за основу вьетнамскую противопехотную радость из патрона, только совместить её с нашей отечественной солью, заместо пули...
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
15536



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