Довольно простое, но эффективное противоугонное устройство

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Метки: Эмоции велосипеды видео противоугонка
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У нас за такое в стране это чистая уголовка.
Наши суды почему-то путают причину и следствие. И защищают преступников, наказывая законопослушных граждан,защищающих СВОЮ собственность от посягательства.
Все эти приспособления - это есть бессилие органов правопорядка защитить собственность граждан. Защищали бы по-настоящему - и не было этих штучек-дрючек.
Вот бы в реальности такое.
К сожалению, во многих странах хозяин не в праве защищать свою собственность активно. Хотя, на мой взгляд, в подобных случаях хозяину нужно выдавать премию за обнаружение и маркировку преступника.
Хозяин дачи, что оставил яд в бутылке из под водки, у себя на столе. Получил срок за убийство воров, которые эту "водку" выпили.