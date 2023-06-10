Почему в старину Чистые пруды в Москве называли Погаными?

Есть несколько версий: одна связана с иностранцами, вторая - с убийством, третья - с князем Меншиковым. Какая из них правдива?
Чистые пруды - одно из знаковых мест Москвы. Со своим колоритом и богатой историей.
Своё название “Чистые” они получили с конца XVII века, а до этого назывались менее поэтично - “Погаными”. Почему именно так?
В допетровские времена всех иностранцев/иноверцев называли “погаными”. Это было не ругательством, так величали людей другого вероисповедания. А само слово происходит от латинского "paganus" - "языческий". Так утверждает курляндец Я.Рейтенфельс, который жил в Москве в конце XVII века и написал книгу "О Московитских делах". В ней он указывает, что иноверцы собирались на “Поганом” пруде и поклонялись своим богам.
Когда Москва только зарождалась, у прудов было село, оно принадлежало боярину Степану Кучке. И к нему заехал погостить князь Юрий Долгорукий, ну а несчастный Кучка: "Не почте великого князя подобающею честию, яко же довлеет великим княземь, но и поносив ему к тому жь". Князь разгневался и приказал зарубить непокорного боярина, а его останки бросить в пруд. И строго-настрого запретил их доставать и хоронить. Говоря проще - осквернил водоём, отсюда и название.
По крайней мере, она выглядит самой прозаичной. Неподалеку была улица, на ней жили и работали мясники, что характерно, она называлась Мясницкой. Эти ребята разделывали туши, а отходы производства выбрасывали в ближайший пруд. Когда на престол взошёл Петр I, на лакомый кусок Москвы стали заглядываться дворяне. Первым из них был любимчик императора - Александр Данилович Меншиков. Мясницкая улица вела в дворцовое село Преображенское и Немецкую слободу (Лефортово), по ней часто проезжал Петр I и его приближённые, поэтому Меншиков решил забрать эту территорию себе. Чтобы быть поближе к августейшей особе и по первому зову примчаться “на ковёр”.
А когда стал облагораживать новые угодья, приказал очистить водоём. С тех пор пруды и стали “Чистыми”.
Все эти версии имеют право на существование. Но правдивой кажется всё-таки последняя.
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спирта нае-бнет
гарных малоросов
снова в бой пошлет
сядут пусть на Брэдли
или в Леопард
мясом их горелым
алчет Бонапарт
Так что Москве сейчас 1143 года
Ранее пруды были за чертой Москвы, деоевенскими, отсюда - Поганые
лохотронщик хренов
А "дополнительные" версии - современная мода. Странно што без колдовства и инопланетян.