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Почему в старину Чистые пруды в Москве называли Погаными?

Почему в старину Чистые пруды в Москве называли Погаными?

Автор:
10 июня 2023 01:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр Меншиков   Москва   Петр I   Чистые пруды   Юрий Долгорукий   боярин   иностранцы   князь   название   язычники   
3597
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Есть несколько версий: одна связана с иностранцами, вторая - с убийством, третья - с князем Меншиковым. Какая из них правдива?

Чистые пруды - одно из знаковых мест Москвы. Со своим колоритом и богатой историей.

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Своё название “Чистые” они получили с конца XVII века, а до этого назывались менее поэтично - “Погаными”. Почему именно так?


В допетровские времена всех иностранцев/иноверцев называли “погаными”. Это было не ругательством, так величали людей другого вероисповедания. А само слово происходит от латинского "paganus" - "языческий". Так утверждает курляндец Я.Рейтенфельс, который жил в Москве в конце XVII века и написал книгу "О Московитских делах". В ней он указывает, что иноверцы собирались на “Поганом” пруде и поклонялись своим богам.


Когда Москва только зарождалась, у прудов было село, оно принадлежало боярину Степану Кучке. И к нему заехал погостить князь Юрий Долгорукий, ну а несчастный Кучка: "Не почте великого князя подобающею честию, яко же довлеет великим княземь, но и поносив ему к тому жь". Князь разгневался и приказал зарубить непокорного боярина, а его останки бросить в пруд. И строго-настрого запретил их доставать и хоронить. Говоря проще - осквернил водоём, отсюда и название.


По крайней мере, она выглядит самой прозаичной. Неподалеку была улица, на ней жили и работали мясники, что характерно, она называлась Мясницкой. Эти ребята разделывали туши, а отходы производства выбрасывали в ближайший пруд. Когда на престол взошёл Петр I, на лакомый кусок Москвы стали заглядываться дворяне. Первым из них был любимчик императора - Александр Данилович Меншиков. Мясницкая улица вела в дворцовое село Преображенское и Немецкую слободу (Лефортово), по ней часто проезжал Петр I и его приближённые, поэтому Меншиков решил забрать эту территорию себе. Чтобы быть поближе к августейшей особе и по первому зову примчаться “на ковёр”.

А когда стал облагораживать новые угодья, приказал очистить водоём. С тех пор пруды и стали “Чистыми”.

Все эти версии имеют право на существование. Но правдивой кажется всё-таки последняя.

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Метки: Александр Меншиков   Москва   Петр I   Чистые пруды   Юрий Долгорукий   боярин   иностранцы   князь   название   язычники   
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14  комментариев
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5
Сергей 2 часа назад
Москва была основана в 880 году Вещим Олегом, а не в 1147 году Юрием Долгоруким!
Так что Москве сейчас 1143 года
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3k
Lexx 6 часов назад
Ну то, что туда всякие помои сливали, это нам ещё в школе рассказывали. А вот первые две версии, читаю впервые.
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21k
Davy Jones 8 часов назад
Конечно тот исторический факт, что в окрестностях прудов находились скотобойни и мясные ряды и все отходы сбрасывали в пруды автору не интересен, ибо в нем нет конспиралогий, а значит надрочить лайки сложнее
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33k
Андрей Иванов 10 часов назад
Пога ный. Общеслав. заимств. из лат. яз., где paganus суф. производное от pagus «деревня, село». Буквально «деревенский», затем «необразованный; язычник, иноверец». Последнее значение дало современное (нечистый, плохой, несъедобный, ср. поганка).
Ранее пруды были за чертой Москвы, деоевенскими, отсюда - Поганые
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3k
Pill 11 часов назад
Они назывались "погаными лужами" из-за сброса отходов жизнедеятельности. Их очистили и они стали "Чистыми прудами".
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1k
ruslan d 17 часов назад
аххааххахааа
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