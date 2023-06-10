Почему в старину Чистые пруды в Москве называли Погаными?

По крайней мере, она выглядит самой прозаичной. Неподалеку была улица, на ней жили и работали мясники, что характерно, она называлась Мясницкой. Эти ребята разделывали туши, а отходы производства выбрасывали в ближайший пруд. Когда на престол взошёл Петр I, на лакомый кусок Москвы стали заглядываться дворяне. Первым из них был любимчик императора - Александр Данилович Меншиков. Мясницкая улица вела в дворцовое село Преображенское и Немецкую слободу (Лефортово), по ней часто проезжал Петр I и его приближённые, поэтому Меншиков решил забрать эту территорию себе. Чтобы быть поближе к августейшей особе и по первому зову примчаться “на ковёр”.