22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь

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Актёры кино часто становятся известными, сыграв какую-то яркую роль, и после этого их ассоциируют с этими персонажами. Например, Маколей Калкин — это однозначно ушастый пацан из комедии «Один дома», Том Хэнкс — Форрест Гамп, Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер, а Джулия Робертс — просто Красотка. Согласны?
Собственно, в этом и состоит идея цифрового художника Арда Гелинка: поставить актёра и его знакового персонажа рядом, ведь они в сознании зрителя и так почти синонимы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: digital art Ард Гелинк Киноперсонажи знаменитости кинозвезды культовые роли цифровое искусство шоу бизнес
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