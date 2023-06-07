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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7641 пост • 875 подписчиков подписаться
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22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь

22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь

Автор:
07 июня 2023 16:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: digital art   Ард Гелинк   Киноперсонажи   знаменитости   кинозвезды   культовые роли   цифровое искусство   шоу бизнес   
925
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Актёры кино часто становятся известными, сыграв какую-то яркую роль, и после этого их ассоциируют с этими персонажами. Например, Маколей Калкин — это однозначно ушастый пацан из комедии «Один дома», Том Хэнкс — Форрест Гамп, Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер, а Джулия Робертс — просто Красотка. Согласны?

Собственно, в этом и состоит идея цифрового художника Арда Гелинка: поставить актёра и его знакового персонажа рядом, ведь они в сознании зрителя и так почти синонимы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: digital art   Ард Гелинк   Киноперсонажи   знаменитости   кинозвезды   культовые роли   цифровое искусство   шоу бизнес   
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3  комментария
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33k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Простите, шта?
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13k
Shtoppi 10 минут назад
Комментарий к фото
у меня он почему-то ассоциируется с "Эйр Америка".
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33k
Андрей Иванов 23 минуты назад
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь
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