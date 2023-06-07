22 актёра рядом с персонажами, которые ассоциируются с ними в первую очередь

Актёры кино часто становятся известными, сыграв какую-то яркую роль, и после этого их ассоциируют с этими персонажами. Например, Маколей Калкин — это однозначно ушастый пацан из комедии «Один дома», Том Хэнкс — Форрест Гамп, Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер, а Джулия Робертс — просто Красотка. Согласны?