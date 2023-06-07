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Футбольный тест для знатоков

Футбольный тест для знатоков

Автор:
07 июня 2023 14:26
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Тесты   спортивные тесты   тест   футбол   футбольные тесты   
908
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Чёртова дюжина вопросов, касающаяся сборных команд Бразилии, Аргентины, СССР, Германии, Англии, Греции и прочих. Придётся вспоминать игроков, чемпионаты и даже форму команд. Справитесь?

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Метки: Спорт   Тесты   спортивные тесты   тест   футбол   футбольные тесты   
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3  комментария
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124k
Chupa_Ka_Bra 41 минуту назад
Кто ещё великолепен?
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28k
Serg2001 Час назад
Я великолепен. Спасибо конечно, но я в курсе
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5k
Горожанин Час назад
Слишком легонько.
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