Футбольный тест для знатоков

908
1
Чёртова дюжина вопросов, касающаяся сборных команд Бразилии, Аргентины, СССР, Германии, Англии, Греции и прочих. Придётся вспоминать игроков, чемпионаты и даже форму команд. Справитесь?
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Новости партнёров