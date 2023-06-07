Мексиканский инженер сделал «слепой фотоаппарат», который «слушает» предметы

В общих чертах необычный аппарат под названием Blind Camera используется как обычная камера. Достаточно навести его на объект, и нажать кнопку спуска затвора. В передней части устройства установлен рупор, который используется для усиления улавливаемых звуков.

Обработав данные, специальный ИИ-алгоритм формирует готовое изображение. В качестве аппаратной платформы используется модуль Raspberry Pi 3B, оснащённый небольшим экраном, который выполняет роль видоискателя. Последний также информирует пользователя о процессе обработки и отображает сгенерированную картинку.