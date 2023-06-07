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10 фруктов и овощей, которые выглядели совершенно непривычно до того, как человек изменил их путём селекции

10 фруктов и овощей, которые выглядели совершенно непривычно до того, как человек изменил их путём селекции

Автор:
07 июня 2023 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   овощи   природа   селекция   удивительно   фото   фрукты   
3302
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Человек — существо любопытное и невероятно упрямое. Люди привыкли воспринимать природу как мастерскую, в которой человек работает и постоянно вносит свои коррективы в окружающий мир. Один из таких методов перекраивания природы — это селекция.

Многие знакомые и любимые нами фрукты и овощи стали такими не благодаря высшим силам, а только из-за старания людей. Например, банан изначально был не особо съедобной штукой и вообще мало чем походил на банан, который лежит у нас на кухне прямо сейчас. И таких примеров можно найти ещё немало…


Огурец

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Ранний предок огурца, благодаря своим колючкам, больше походил на кактус и был не особо съедобен (даже ядовит). Но года старательной селекции сделали огурец таким, каким мы его знаем сегодня — более продолговатым и вкусным.


Помидор

Далёкий предок дикого помидора был более тёмного цвета и, судя по скромным размерам, больше походил на ягоду.


Банан

Банан — это наиболее впечатляющий пример селекции. Предками банана считаются виды Musa acuminata и Musa balbisiana. Они отличаются куда меньшим размером и обилием косточек.


Морковь

До вмешательства человека морковь была более тонкой. Привычный оранжевый цвет — тоже вина человека. Предок современной моркови был белого или фиолетового цвета.


Лимон

Известный нам лимон появился на свет благодаря скрещиванию цитрона с различными сортами горького апельсина. Цитрон — это негибридный цитрус, отличающийся бугристой кожей.


Арбуз

Всех, кто интересуется тем как выглядел раньше предок арбуза, селекционеры отсылают к картине художника Джованни Станки, написанной между 1645 и 1672 годами. Можно заметить, что мякоти в нём было куда меньше, чем у сегодняшнего арбуза.


Баклажан

Предки современного баклажана чаще всего были белого цвета (но бывали и светло-синего и жёлтого) и имели более круглую форму.


Кукуруза

Предком современной кукурузы считается растение теосинте. Можно только представить, сколько труда ушло у селекционеров на то, чтобы от этого тоненького стебелька прийти к современному кочану кукурузы.


Капуста

Дикое и несъедобное растение с жёлтыми цветочками Brassica oleracea является предком современной капусты.


Персик

Ранние дикие персики по размеру больше походили на ягоды и не отличались особым сладким вкусом.

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Метки: интересно   овощи   природа   селекция   удивительно   фото   фрукты   
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7  комментариев
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7k
Nikolay Час назад
"Кочан кукурузы" - сильно сказано, интересно бы такой увидеть. Я только початки видел
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10k
wilddewill 2 минуты назад
Кочан кукурузы это сильно конечно))))
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20k
Corvus Corax 7 минут назад
Комментарий к фото
Слева физалис. А не помидор.
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905
Евгений 9 минут назад
*Банан это наиболее впечатляющий пример селекции.
По мне так с кукурузой пример более впечатляющ.
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15k
Alex Час назад
Кто-то очень давно посмотрел на "Дикое и несъедобное растение с жёлтыми цветочками Brassica oleracea", и решил что это будет капуста... И сотни поколений бились над несъедобным растением и вот повилась капуста... Логично? Нет никаких сомнений...
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1k
Бывалый Час назад
Селекция-дело длительное.
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