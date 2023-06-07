10 фруктов и овощей, которые выглядели совершенно непривычно до того, как человек изменил их путём селекции

Человек — существо любопытное и невероятно упрямое. Люди привыкли воспринимать природу как мастерскую, в которой человек работает и постоянно вносит свои коррективы в окружающий мир. Один из таких методов перекраивания природы — это селекция.
Многие знакомые и любимые нами фрукты и овощи стали такими не благодаря высшим силам, а только из-за старания людей. Например, банан изначально был не особо съедобной штукой и вообще мало чем походил на банан, который лежит у нас на кухне прямо сейчас. И таких примеров можно найти ещё немало…
Огурец
Ранний предок огурца, благодаря своим колючкам, больше походил на кактус и был не особо съедобен (даже ядовит). Но года старательной селекции сделали огурец таким, каким мы его знаем сегодня — более продолговатым и вкусным.
Помидор
Далёкий предок дикого помидора был более тёмного цвета и, судя по скромным размерам, больше походил на ягоду.
Банан
Банан — это наиболее впечатляющий пример селекции. Предками банана считаются виды Musa acuminata и Musa balbisiana. Они отличаются куда меньшим размером и обилием косточек.
Морковь
До вмешательства человека морковь была более тонкой. Привычный оранжевый цвет — тоже вина человека. Предок современной моркови был белого или фиолетового цвета.
Лимон
Известный нам лимон появился на свет благодаря скрещиванию цитрона с различными сортами горького апельсина. Цитрон — это негибридный цитрус, отличающийся бугристой кожей.
Арбуз
Всех, кто интересуется тем как выглядел раньше предок арбуза, селекционеры отсылают к картине художника Джованни Станки, написанной между 1645 и 1672 годами. Можно заметить, что мякоти в нём было куда меньше, чем у сегодняшнего арбуза.
Баклажан
Предки современного баклажана чаще всего были белого цвета (но бывали и светло-синего и жёлтого) и имели более круглую форму.
Кукуруза
Предком современной кукурузы считается растение теосинте. Можно только представить, сколько труда ушло у селекционеров на то, чтобы от этого тоненького стебелька прийти к современному кочану кукурузы.
Капуста
Дикое и несъедобное растение с жёлтыми цветочками Brassica oleracea является предком современной капусты.
Персик
Ранние дикие персики по размеру больше походили на ягоды и не отличались особым сладким вкусом.
Источник:
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По мне так с кукурузой пример более впечатляющ.