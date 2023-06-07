10 фруктов и овощей, которые выглядели совершенно непривычно до того, как человек изменил их путём селекции

Многие знакомые и любимые нами фрукты и овощи стали такими не благодаря высшим силам, а только из-за старания людей. Например, банан изначально был не особо съедобной штукой и вообще мало чем походил на банан, который лежит у нас на кухне прямо сейчас. И таких примеров можно найти ещё немало…

Огурец