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Орлан попытался отнять у лисы добычу

Орлан попытался отнять у лисы добычу

Автор:
07 июня 2023 07:46
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добыча   животные   лиса   орлан   птица   
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Любитель дикой природы запечатлел попытку орлана отобрать добычу у лисицы. Пернатый хищник атаковал конкурента, направлявшегося с телом зайца в укромное место.

Любителю дикой природы посчастливилось запечатлеть непродолжительное противостояние орлана и лисицы, в ходе которого обладатель пушистого хвоста продемонстрировал стальную хватку и не расстался со своим обедом, заставив пернатого налётчика искать пропитание в другом месте.


Ранее фотограф, отдыхающий в парке на острове Сан-Хуан (штат Вашингтон, США), запечатлел похожее противостояние, но с противоположным результатом. Орлану удалось отобрать тушку кролика у рыжей хищницы и разнообразить свой рацион.

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Метки: в мире   видео   добыча   животные   лиса   орлан   птица   
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6  комментариев
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7k
Компьютер DELL с монитором Полчаса назад
И лисички взяли спички
Подожгли яички птичке )
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1k
Dimon Минуту назад
Лисе повезло, могла бы сама стать гарниром к зайчатине!
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6k
sumrаknn 2 минуты назад
Надо было атаковать не тушку зайки, а пёселя. Тогда бы был и зайчик и собачка.
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−3
2k
Vovan Petroff 10 минут назад
Американец.
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126
Божечки-кошечки 16 минут назад
Многодетную мать решил ограбить, совсем совесть потерял
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Alex Chebrikov

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