Орлан попытался отнять у лисы добычу

Любитель дикой природы запечатлел попытку орлана отобрать добычу у лисицы. Пернатый хищник атаковал конкурента, направлявшегося с телом зайца в укромное место.
Любителю дикой природы посчастливилось запечатлеть непродолжительное противостояние орлана и лисицы, в ходе которого обладатель пушистого хвоста продемонстрировал стальную хватку и не расстался со своим обедом, заставив пернатого налётчика искать пропитание в другом месте.
Ранее фотограф, отдыхающий в парке на острове Сан-Хуан (штат Вашингтон, США), запечатлел похожее противостояние, но с противоположным результатом. Орлану удалось отобрать тушку кролика у рыжей хищницы и разнообразить свой рацион.
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