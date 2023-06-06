Милое видео: операция по спасению утят в Минске

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Около 6 утра в районе Лебяжьего минчанка заметила утку, которая громко кричала — ее птенцы провалились в канализацию. Девушка вызвала бригаду МЧС, которая оперативно приехала на вызов. Люк удалось открыть не сразу, но все утята оказались живы и здоровы.
Спасатели отметили, что «никогда не видели таких умных заботливых уток, которые так переживают за своих детей». Спасенных малышей собрали в мешок, словили и маму-утку, а после всех вместе выпустили в ближайшем водоеме.
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