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Милое видео: операция по спасению утят в Минске

Милое видео: операция по спасению утят в Минске

Автор:
06 июня 2023 12:25
Сообщество : Животные
Метки: минск   помощь   утка   
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Около 6 утра в районе Лебяжьего минчанка заметила утку, которая громко кричала — ее птенцы провалились в канализацию. Девушка вызвала бригаду МЧС, которая оперативно приехала на вызов. Люк удалось открыть не сразу, но все утята оказались живы и здоровы.

Спасатели отметили, что «никогда не видели таких умных заботливых уток, которые так переживают за своих детей». Спасенных малышей собрали в мешок, словили и маму-утку, а после всех вместе выпустили в ближайшем водоеме.


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Метки: минск   помощь   утка   
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3  комментария
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Lexx 2 часа назад
Не канализация, а ливневый водосток.
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Serg2001 2 часа назад
Молодцы мужики!... В трубе бы их быстро крысы прибрали.
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