Забавная игра для весёлой компании

889
1
2
Весёлая игра от жителей одной из стран Азии. Вам понадобится лишь метла, игрушка с пищалкой "Кричащая курица" и компания людей, которая любит подурачиться.
Хороший тамада и конкурсы интересные. Понять бы еще, при каких обстоятельствах происходит смена ведущего.
Ещё один вариант данной игры.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама