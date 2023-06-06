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Забавная игра для весёлой компании

Забавная игра для весёлой компании

Автор:
06 июня 2023 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Юмор   азиаты   в мире   видео   дурачество   люди   позитив   
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Весёлая игра от жителей одной из стран Азии. Вам понадобится лишь метла, игрушка с пищалкой "Кричащая курица" и компания людей, которая любит подурачиться.

Хороший тамада и конкурсы интересные. Понять бы еще, при каких обстоятельствах происходит смена ведущего.

Ещё один вариант данной игры.

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Метки: Китай   Юмор   азиаты   в мире   видео   дурачество   люди   позитив   
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5  комментариев
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Андрей Супранович 56 минут назад
Пухлячку больше всех досталось
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2k
Оксид Бетона 24 минуты назад
Ржага. Косоглазики жгут с такими играми. То каким-то прутком по стопам хлещут, и чтобы не визжал, то ещё какую-то жесть творят. ))
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9k
Борис Карабанов 50 минут назад
Есть русский вариант такой игры, но он чуть жёстче.
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59k
pynh 52 минуты назад
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