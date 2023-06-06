Будьте бдительны у воды отдыхая с детьми

Сначала люди не особо реагировали, но когда поняли, что случилось что-то серьезное — начали подходить к ребенку, а самое страшное, что подходили, останавливались от нее в полуметре и просто смотрели. Кто-то даже начал снимать на телефон.



Моя подруга быстро сообразила, что помощь ребенку никто не оказывает и рванула к ней. Она не особо знала, что делать в данной ситуации, поэтому действовала по наитию. Девочка была вся синяя, дыхание отсутствовало и не чувствовалось биения сердца, подруга сделала все, что было в ее силах, чтобы реанимировать ребенка. И, слава богу, у нее получилось, девочка сначала начала кашлять, а потом заплакала.



Во время того, пока подружка делала всё, чтобы спасти ребенка, прибежала ее мама и родственники. Мама просто начала выть и причитать, а родственники стояли и смотрели. Я понимаю, что каждый реагирует на стрессовую ситуацию по-разному: кто-то спасает, кто-то паникует и т. д., но я не понимаю людей, которые подошли просто поглазеть да поснимать.



Если интересно, где была я, то я следила за нашими детьми, к тому же один из них четырёхлетний мальчуган, от которого невозможно оторвать взгляд. И ещё хотелось бы отметить женщину, которая быстрее всех вызвала скорую и по телефону консультировалась, что делать дальше, до прибытия бригады. После того, как подруга передала ребенка маме, мы на ватных ногах пошли в машину.



Увидеть бездыханное тело ребенка — это невероятно страшно, не дай бог никому с таким столкнуться. Ситуация научила нас ещё более пристально смотреть за детьми, хотя не уверена, возможно ли это, мы никогда не оставляем их без присмотра. И, что не менее важно, мы твёрдо решили научиться правильно оказывать первую помощь.



Будьте бдительны у воды и не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Всем, кто дочитал, спасибо и извините за сумбур.



Автор: Tallika1990

Источник: https://ok.ru

