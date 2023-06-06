15 жутковатых поделок ручной работы

Творчество — невероятный дар, позволяющий человеку проявить себя, а также создать нечто совершенно новое и потрясающее. Говоря о нём, мы, как правило, подразумеваем обычные увлечения вроде рисования чудесных картин, лепки изящных скульптур и вышивания удивительных узоров.
Однако искусство более многогранно, чем мы иногда думаем. Далеко не всегда плоды творчества обязаны быть красивыми и понятными для всех.
Некоторые мастера, создавая свои произведения, желают слегка шокировать и, возможно, даже напугать. В таком подходе нет ничего странного и необычного. Ведь порой люди способны разглядеть прекрасное даже в нелицеприятных чудовищах и явлениях. Их фантазия позволяет им воплощать в жизнь шедевры, достойные Стивена Кинга или Гильермо дель Торо. Предлагаем вам взглянуть на работы, которые вполне вероятно были вдохновлены самой тьмой.
Маска ручной работы, достойная высших похвал
Будет забавно, если повстречать этого парня где-нибудь на улице ночью.
Эта причёска называется «Разбитые стеклянные волосы»
Толстовка Властелина колец. Нарисована мною отбеливателем
Кресло в виде рта
Я использовал пистолет для тафтинговых ковров и сам холст. После того, как я закончил, я прикрепил его к стулу с помощью горячего клея.
Перчатка ручной работы с удлинёнными пальцами
Чем дольше смотришь на эту скульптуру, тем страшнее становится
Оригинально оформленная полка. Слизь и мозги — что может быть лучше?
Я резчик по дереву. Всё вырезано и расписано вручную
Поставили бы таких красавчиков к себе в сад? Они бы наверняка здорово «повеселили» соседей.
Брошь из полимерной глины
Моя мама связала гигантского паука
Несмотря на свою цветастость, этот паучок всё равно вызывает тревогу.
Мозговая шапка
Серьги в виде гильотины
Капля крови добавляет невероятной крутости!
Ожерелье из полимерной глины. На какую бы вечеринку его надеть?
Самодельный корабль-призрак
Жутковатые горшки для растений, сделанные своими руками. Для любителей монстров
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет