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15 жутковатых поделок ручной работы

15 жутковатых поделок ручной работы

Автор:
06 июня 2023 08:54
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   жутковатые поделки   ручная работа   своими руками   творчество   фантазия   фото   
1432
16

Творчество — невероятный дар, позволяющий человеку проявить себя, а также создать нечто совершенно новое и потрясающее. Говоря о нём, мы, как правило, подразумеваем обычные увлечения вроде рисования чудесных картин, лепки изящных скульптур и вышивания удивительных узоров.

Однако искусство более многогранно, чем мы иногда думаем. Далеко не всегда плоды творчества обязаны быть красивыми и понятными для всех.

Некоторые мастера, создавая свои произведения, желают слегка шокировать и, возможно, даже напугать. В таком подходе нет ничего странного и необычного. Ведь порой люди способны разглядеть прекрасное даже в нелицеприятных чудовищах и явлениях. Их фантазия позволяет им воплощать в жизнь шедевры, достойные Стивена Кинга или Гильермо дель Торо. Предлагаем вам взглянуть на работы, которые вполне вероятно были вдохновлены самой тьмой.


Маска ручной работы, достойная высших похвал

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Будет забавно, если повстречать этого парня где-нибудь на улице ночью.


Эта причёска называется «Разбитые стеклянные волосы»


Толстовка Властелина колец. Нарисована мною отбеливателем


Кресло в виде рта


Я использовал пистолет для тафтинговых ковров и сам холст. После того, как я закончил, я прикрепил его к стулу с помощью горячего клея.


Перчатка ручной работы с удлинёнными пальцами


Чем дольше смотришь на эту скульптуру, тем страшнее становится


Оригинально оформленная полка. Слизь и мозги — что может быть лучше?


Я резчик по дереву. Всё вырезано и расписано вручную

Поставили бы таких красавчиков к себе в сад? Они бы наверняка здорово «повеселили» соседей.


Брошь из полимерной глины


Моя мама связала гигантского паука

Несмотря на свою цветастость, этот паучок всё равно вызывает тревогу.


Мозговая шапка


Серьги в виде гильотины

Капля крови добавляет невероятной крутости!


Ожерелье из полимерной глины. На какую бы вечеринку его надеть?


Самодельный корабль-призрак


Жутковатые горшки для растений, сделанные своими руками. Для любителей монстров

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Метки: Вещи   жутковатые поделки   ручная работа   своими руками   творчество   фантазия   фото   
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3  комментария
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salim777 2 часа назад
Маска, губы и корабль-призрак круто! Остальное сомнительно.
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1M
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Комментарий к фото
Напомнило...
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7k
Nikolay 43 минуты назад
Костница в Седлеце или Костёл Всех Святых готический кладбищенский костёл в Седлеце (Чехия). Вот уж где нереальная жуть до костей пробирает

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