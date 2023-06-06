15 жутковатых поделок ручной работы

Однако искусство более многогранно, чем мы иногда думаем. Далеко не всегда плоды творчества обязаны быть красивыми и понятными для всех.

Некоторые мастера, создавая свои произведения, желают слегка шокировать и, возможно, даже напугать. В таком подходе нет ничего странного и необычного. Ведь порой люди способны разглядеть прекрасное даже в нелицеприятных чудовищах и явлениях. Их фантазия позволяет им воплощать в жизнь шедевры, достойные Стивена Кинга или Гильермо дель Торо. Предлагаем вам взглянуть на работы, которые вполне вероятно были вдохновлены самой тьмой.

Маска ручной работы, достойная высших похвал