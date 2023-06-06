Блогер из Грузии расширил знаменитые снимки с помощью фотошопа

Фото стало одним из символов Великой депрессии в массовой культуре. Женщина на снимке — Флоренс Оуэнс Томпсон, её личность была установлена лишь в 1970-х годах. Она дожила до 80 лет, и всего у неё было аж 11 детей.

Лох-несское чудовище, Р. Кеннет Уилсон, 1934 год