Блогер из Грузии расширил знаменитые снимки с помощью фотошопа

Давайте посмотрим, что там наколдовал ИИ, и заодно вспомним, чем знамениты сами снимки.
Блогер из Грузии StepnEurope продолжает использовать набирающий популярность инструмент программы Photoshop под названием AI Generative Fill или, по-русски, «заполнение, сгенерированное искусственным интеллектом». Протестировав функцию на мемах (ссылка будет в конце поста), StepnEurope перешёл на знаменитые фотографии, которые вы наверняка видели.
«Обед на небоскрёбе», 1932 год
Фото является постановочным, хоть и с реальными рабочими, а вот фотограф до сих пор неизвестен.
Нил Армстронг на Луне, 1969 год
Опора космического корабля превратилась в дыню. Кубрик недоглядел.
Высадка американских войск в Нормандии, 1944 год
Фото известно под названием «В челюсти смерти».
«Париж. Площадь Европы. Вокзал Сен-Лазар», Анри Картье-Брессон, 1932 год
ИИ превращает попытку мужчины перепрыгнуть лужу в совершенно отчаянную.
Альбер Эйнштейн показывает язык, Артур Сасс, 1951 год
Один вопрос: что это за женщина? Кстати, в этом случае мы можем сверить результаты ИИ с реально существующей расширенной версией снимка.
Вот как выглядит полная версия фото
Учёный находился в машине с женой Эльзой и своим другом, писателем Фрэнком Айделотте. Фото сделано в день, когда Эйнштейну исполнилось 72 года.
«Афганская девочка», Стив Маккарри, 1985 год
Девушку на фото зовут Шарбат Гула, сейчас ей 51 год.
«Снежный человек», Роджер Паттерсон, 1967 год
Водружение флага над Иводзимой, Джо Розенталь, 1945 год
Знаменитый снимок запечатлел водружение второго флага на вершине горы Сурибати во время важнейшей битвы между США и Японской империей во время Второй мировой войны.
Маленькая прядильщица на ткацкой фабрике, Льюис Хайн, 1909 год
Фотограф Льюис Хайн впервые в США начал кампанию против детского труда на производствах. Он проникал на разные промышленные предприятия, чтобы запечатлеть на фото детей-рабочих.
Мать-мигрантка, Доротея Ланж, 1936 год
Фото стало одним из символов Великой депрессии в массовой культуре. Женщина на снимке — Флоренс Оуэнс Томпсон, её личность была установлена лишь в 1970-х годах. Она дожила до 80 лет, и всего у неё было аж 11 детей.
Лох-несское чудовище, Р. Кеннет Уилсон, 1934 год
Знаменитый снимок «Несси» принадлежит не профессиональному фотографу, а лондонскому врачу, поэтому это фото в том числе известно как «фотоснимок хирурга».
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