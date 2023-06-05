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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 июня

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 июня

Автор:
05 июня 2023 20:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3670
20
Если вы католик по имени Вонифатий или православный Яков, Касьян или Адриан, то поздравляю — сегодня ваш день. Буквально. Поэтому поздравьте знакомых с такими именами, а если таких знакомых у вас нет, то и спросу нет.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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3  комментария
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9k
Garpia121 56 минут назад
С внутренним ребенком, в точку.
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1k
Seryi_spb Полминуты назад
Я когда-то объявил: "вижу Дроздова - ставлю лайк!". Ребята, я в замешательстве! Надеюсь мне простят невыполненное обещание.
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1k
Виталий 16 минут назад
Это не похоже на кебаб, а на что-то другое.
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Никифоридис

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