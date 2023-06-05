Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 июня

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Если вы католик по имени Вонифатий или православный Яков, Касьян или Адриан, то поздравляю — сегодня ваш день. Буквально. Поэтому поздравьте знакомых с такими именами, а если таких знакомых у вас нет, то и спросу нет.
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