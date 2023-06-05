Если сможете без подсказок ответить верно на все вопросы теста, значит вы как минимум владеете языком на уровне B1 (самодостаточное владение). Всего в тесте будет 10 вопросов. Его можно или пройти, или провалить (не будет промежуточных состояний). Удачи!

Шпрехен зи Инглиш? Тест по английскому языку 0