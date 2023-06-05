Шпрехен зи Инглиш? Тест по английскому языку

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Если сможете без подсказок ответить верно на все вопросы теста, значит вы как минимум владеете языком на уровне B1 (самодостаточное владение). Всего в тесте будет 10 вопросов. Его можно или пройти, или провалить (не будет промежуточных состояний). Удачи!
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We travel to Asia, and our son stays with her parents.
А так-то Вы правы.
"Это означает, что вы способны понимать как литературный текст на разные темы" Неправда, этот тест настолько тривиален (школьный уровень), что ни о каком-либо знании литературного английского он и в помине не говорит.
Но насчет Марии в 3м вопросе не всё однозначно. Если Мария иденцифицирует себя как мужчина - то "himself".