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Шпрехен зи Инглиш? Тест по английскому языку

Шпрехен зи Инглиш? Тест по английскому языку

Автор:
05 июня 2023 16:42
Сообщество : Иностранные языки
Метки: English   Тесты   английский язык   тест   тесты по английскому языку   тесты по иностранным языкам   
1319
1
Если сможете без подсказок ответить верно на все вопросы теста, значит вы как минимум владеете языком на уровне B1 (самодостаточное владение). Всего в тесте будет 10 вопросов. Его можно или пройти, или провалить (не будет промежуточных состояний). Удачи!

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Метки: English   Тесты   английский язык   тест   тесты по английскому языку   тесты по иностранным языкам   
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10  комментариев
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5k
Трям Полчаса назад
Я иметь ужас день. ))) Прям как в пендосских фильмах ))
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10k
Dabus 6 минут назад
B1 и выше
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Запятую забыли:
We travel to Asia, and our son stays with her parents.
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64k
doker 40 минут назад
А что выхотели... 40 лет, как школу закончил.

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2k
ДК 43 минуты назад
"Я иметь ужас день." Это, конечно, круто! Знание английского?
"Это означает, что вы способны понимать как литературный текст на разные темы" Неправда, этот тест настолько тривиален (школьный уровень), что ни о каком-либо знании литературного английского он и в помине не говорит.
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53k
dima423 44 минуты назад
норм тестик)
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1k
Кожар 49 минут назад
B1 и выше. 10/10
Но насчет Марии в 3м вопросе не всё однозначно. Если Мария иденцифицирует себя как мужчина - то "himself".
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