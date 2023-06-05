6-летний мальчик проглотил монетку ради любопытства

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В Люберцах любознательный пацан нашел старые монетки и решил проглотить одну из них
Шестилетний парень выбрал самую большую - 5 копеек. Не удивительно, что родители не на шутку встревожились и повели сына к врачу. Доктора сделали рентген и теперь все следят за удивительным путешествием монетки по детскому организму.
5 копеек должны выйти естественным путем. А родителям рекомендуем подарить ребенку копилку.
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