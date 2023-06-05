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6-летний мальчик проглотил монетку ради любопытства

6-летний мальчик проглотил монетку ради любопытства

Автор:
05 июня 2023 10:38
Метки: деньги   дети   люберцы   любопытство   монетка   проглотил   снимок   
1144
2

В Люберцах любознательный пацан нашел старые монетки и решил проглотить одну из них

Шестилетний парень выбрал самую большую - 5 копеек. Не удивительно, что родители не на шутку встревожились и повели сына к врачу. Доктора сделали рентген и теперь все следят за удивительным путешествием монетки по детскому организму.

5 копеек должны выйти естественным путем. А родителям рекомендуем подарить ребенку копилку.

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Метки: деньги   дети   люберцы   любопытство   монетка   проглотил   снимок   
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8  комментариев
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45k
Aleksandr 2 часа назад
Пусть скажут спасибо, что он проглотил не 5 копеек времён Екатерины II
Те своим ходом бы не вышли...
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10k
Летучий Мыш 48 минут назад
Пацан-копилка
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7k
sedoisever 2 часа назад
Тут у меня соседский пацан коленку рассадил. Сбацай пост. Мне самому лень, а такая новость пропадает...
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19k
Александр 2 часа назад
Вся страна замерла в ожидании когда пацан высрет монету
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Рентген! МРТ! КТ! Нам в таких случаях в детстве родители просто давали подзатыльник и ведро.
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9k
SSD 2 часа назад
...а "выйдет" - 5 рублей. Может у мальчика суперспособность. А съест 5 рублей - выйдет коллекционная монета уже и т.д... Пока мы будем вкалывать на работе - мальчик будет тупо есть монетки и продавать их филателистам)
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15k
ss 2 часа назад
Теперь напиши статью, пердел ли он при выходе монеты и, если да, то сколько.
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