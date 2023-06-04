402
29
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
×
×
15.
Композитор Алексей Рыбников, 1982 год
Алексей Рыбников - автор легендарной рок-оперы «Юнона и Авось» и музыки к 120 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд нашего кинематографа: «Приключения Буратино», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось», «Через тернии к звездам» и многим др.
24.
Семен Фарада, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и Леонид Филатов во время записи передачи «Кинопанорама»
25.
Татьяна Самойлова, удостоенная приза «Победа» за роль в фильме «Летят журавли», во время церемонии награждения во французском посольстве, 1960 год
26.
Игорь Старыгин и Александр Вилков в театре «У Никитских ворот» во время репетиции спектакля «Дневник обольстителя», 1990 год
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама