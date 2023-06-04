Лучшие фото Млечного Пути: топ-15

Восхитительные снимки нашей галактики из самых неожиданных уголков планеты.
Блог о туристической фотографии Capture the Atlas опубликовал подборку лучших работ конкурса «Фотограф года Млечного Пути» за 2023 год, в которую вошли самые удивительные снимки звездного ночного неба. Работы оценивались не только по качеству самого изображения, но и по истории, стоящей за снимком.
Среди наиболее интересных снимков — «Глаза Вселенной» Михаила Минкова. Фото показывает, как выглядит «летний» и «зимний» Млечный Путь одновременно. Автор сделал фотографии с одного и того же места в разное время года и соединил их в панораму.
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