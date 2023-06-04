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Лучшие фото Млечного Пути: топ-15

Лучшие фото Млечного Пути: топ-15

Автор:
04 июня 2023 19:21
Сообщество : Космос
Метки: астрофото   звезды   космос   млечный путь   
281
15

Восхитительные снимки нашей галактики из самых неожиданных уголков планеты.

Блог о туристической фотографии Capture the Atlas опубликовал подборку лучших работ конкурса «Фотограф года Млечного Пути» за 2023 год, в которую вошли самые удивительные снимки звездного ночного неба. Работы оценивались не только по качеству самого изображения, но и по истории, стоящей за снимком.


Среди наиболее интересных снимков — «Глаза Вселенной» Михаила Минкова. Фото показывает, как выглядит «летний» и «зимний» Млечный Путь одновременно. Автор сделал фотографии с одного и того же места в разное время года и соединил их в панораму.


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Метки: астрофото   звезды   космос   млечный путь   
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9  комментариев
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108k
parallax 5 часов назад
Был на крайнем севере, в монгольской степи, вблизи экватора... и ни разу мне не довелось увидеть млечный путь. Хотя световой засоренности там не было.
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Диагноз 5 часов назад
Кто понимает, это правдивые фотки или фейк?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
15240



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