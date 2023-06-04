Учат японские книги по домоводству всему что угодно, начиная от мытья посуды и заканчивая правильным совершением покупок. В отличие от книжек из СССР они очень детально описывают все процессы, как сказали бы у нас — «для дураков». Яркий текст, цветные картинки, чертежи и диаграммы помогаю юным японцам быстрее усвоить материал и стать самостоятельными.

А что Йоко Тавада? Она стала очень богатым человеком. Только за первые пять лет ее книги разошлись тиражом 7 млн экземпляров, а общее их количество на сегодняшний день вряд ли кто-то знает, кроме самого автора. Получается, что старая советская байка о японце или корейце, который скупил в СССР несколько годовых подписок журнала «Наука и жизнь» и озолотился на них на родине, не такая уж и выдумка.