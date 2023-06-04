У каждого, чьи детские годы выпали на советскую эпоху, наверняка были дома энциклопедии для мальчиков и девочек. В этих книгах юным гражданам СССР рассказывали, как делать простые, но важные вещи — забивать гвозди, варить компот, пересаживать цветы. Для нас эти книжки были обычным явлением, но для японцев они стали настоящим откровением и буквально озолотили человека, который познакомил с ними японских детей.
Японская студентка Йоко Тавада (не путать с японско-немецкой писательницей Ёко Тавадой) в 1982 году проходила в СССР языковую стажировку и активно знакомилась со страной, которая так разительно отличалась от ее родины. Больше всего удивляли девушку советские дети, которые были не по годам самостоятельными и умелыми.
В Японии начала 80-х школьники были совершенно неподготовленными к жизни и полностью зависели в бытовых и жизненных вопросах от старших до самого совершеннолетия. Йоко поняла, что секрет советских детей в воспитании, большую роль в котором отводилось книгам. Уезжая на родину, Тавада везла с собой не русские деликатесы и сувениры, а полную сумку книг с советами для мальчиков и девочек.
Книги из СССР были невысокого качества, на плохой бумаге и с небольшим количеством примитивных картинок. Но в Японии не было и таких пособий, поэтому Йоко Тавада принялась за дело. Она адаптировала привезенные книжки к японским реалиям, заказала яркие и подробные схемы и иллюстрации и издала первую пробную книгу для мальчиков.
Тираж ее был 250 тыс. экземпляров и он разлетелся всего за неделю. Издательству пришлось допечатать еще 100 тыс. книг, чтобы удовлетворить запросы покупателей. Воодушевленная первым успехом Тавада издала вторую книгу, уже для девочек. Она также была сметена с полок магазинов за несколько дней.
Третья книга Йоко Тавады была универсальной, по домоводству. Она адресовалась как мальчикам, так и девочкам и содержала набор базовых знаний для детей по выполнению различных домашних дел. Стоит ли говорить, что и эту книгу ждал невероятный успех.
Начатое Тавадой благое дело прижилось и в японских школах вскоре даже появилась отдельная дисциплина с симпатичным названием Kateika. Это не что иное, как обычное домоводство и предмет этот очень популярен у школьников любого возраста. Конечно, в основе учебников Kateika лежат книги Йоко Тавады.
Учат японские книги по домоводству всему что угодно, начиная от мытья посуды и заканчивая правильным совершением покупок. В отличие от книжек из СССР они очень детально описывают все процессы, как сказали бы у нас — «для дураков». Яркий текст, цветные картинки, чертежи и диаграммы помогаю юным японцам быстрее усвоить материал и стать самостоятельными.
А что Йоко Тавада? Она стала очень богатым человеком. Только за первые пять лет ее книги разошлись тиражом 7 млн экземпляров, а общее их количество на сегодняшний день вряд ли кто-то знает, кроме самого автора. Получается, что старая советская байка о японце или корейце, который скупил в СССР несколько годовых подписок журнала «Наука и жизнь» и озолотился на них на родине, не такая уж и выдумка.
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...практически в каждой компании находился чел, у которого был друг, съездивший в командировку в Японию, откуда привёз плоский телевизор -- “развернул рулон и прям на стену и повесил!” ))
Можно, конечно, японскими "импортозаместить"... параллельно.
Книги дорогие, газеты и журналы "умирают", а "гаджеты" есть попытка запретить детям.
Останется только публичная библиотека.