14 примеров, что реклама может быть гениальной

Обычно реклама кажется наказанием, особенно если она встраивается в любимый плейлист или в интересный фильм. Откровенно говоря, далеко не все рекламные кампании можно назвать шедеврами, чаще они надоедливые и скучные. Иногда реклама становится проклятием не только для зрителя, но и для самого рекламодателя:

Впрочем, все же бывают исключения, и некоторые рекламные стратегии действительно вызывают восторг. Предлагаем посмотреть на самую креативную рекламу, которая могла бы украсить улицы любого города.

Очень аппетитный баннер