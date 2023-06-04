14 примеров, что реклама может быть гениальной

1907
15
Крутая реклама, которую захочется увидеть в своем городе.
Обычно реклама кажется наказанием, особенно если она встраивается в любимый плейлист или в интересный фильм. Откровенно говоря, далеко не все рекламные кампании можно назвать шедеврами, чаще они надоедливые и скучные. Иногда реклама становится проклятием не только для зрителя, но и для самого рекламодателя:
Впрочем, все же бывают исключения, и некоторые рекламные стратегии действительно вызывают восторг. Предлагаем посмотреть на самую креативную рекламу, которая могла бы украсить улицы любого города.
Очень аппетитный баннер
×
×
Реклама климатического оборудования
Возможно, у этой курочки есть еще и запах
Остановка, которая заставит вас сделать селфи
Lego City на городской улице
Миньоны отлично вписались в рекламу суперскоростного интернет-сервиса
Инсталляция, посвященная девятой части «Форсажа»
Маркетологи определенно украсили остановку
Билборд, который пробуждает аппетит
Лавочка для перерыва
Стекло действительно очень чистое
Реклама зубной пасты
Остановка, которую превратили в кофеварку
Самый известный любитель пончиков
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров