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14 примеров, что реклама может быть гениальной

14 примеров, что реклама может быть гениальной

Автор:
04 июня 2023 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: гениально   креатив   маркетинг   реклама на улицах   фантазия   фото   
1907
15

Крутая реклама, которую захочется увидеть в своем городе.

Обычно реклама кажется наказанием, особенно если она встраивается в любимый плейлист или в интересный фильм. Откровенно говоря, далеко не все рекламные кампании можно назвать шедеврами, чаще они надоедливые и скучные. Иногда реклама становится проклятием не только для зрителя, но и для самого рекламодателя:

Впрочем, все же бывают исключения, и некоторые рекламные стратегии действительно вызывают восторг. Предлагаем посмотреть на самую креативную рекламу, которая могла бы украсить улицы любого города.

Очень аппетитный баннер

×
×

Реклама климатического оборудования

Возможно, у этой курочки есть еще и запах

Остановка, которая заставит вас сделать селфи

Lego City на городской улице

Миньоны отлично вписались в рекламу суперскоростного интернет-сервиса

Инсталляция, посвященная девятой части «Форсажа»

Маркетологи определенно украсили остановку

Билборд, который пробуждает аппетит

Лавочка для перерыва

Стекло действительно очень чистое

Реклама зубной пасты

Остановка, которую превратили в кофеварку

Самый известный любитель пончиков

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Метки: гениально   креатив   маркетинг   реклама на улицах   фантазия   фото   
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Александр 19 минут назад
Кроме остановки с апельсинами, как то ничто не вдохновило.
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Anarasius

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