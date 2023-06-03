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Полы против ниндзя

Полы против ниндзя

Автор:
03 июня 2023 10:18
Метки: Полы против ниндзя   Япония   видео   забавно   звук   пол   
1588
1
1

Его используют в Японии для оповещения о любых нарушителях.

Пфф, на каждой российской даче такое есть

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Метки: Полы против ниндзя   Япония   видео   забавно   звук   пол   
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7  комментариев
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"У тебя половицы скрипят, надо перетяжку делать.
-Ты дебил не шаришь нифига, это ж японские полы, самый последний писк моды."...
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4k
Барсук 3 минуты назад
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2k
Бомбардир 11 минут назад
Почему вместо ступней копыта?
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2k
Леонид 17 минут назад
если нужно пройти бесшумно то ....... я вам не скажу как.
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Infinite

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