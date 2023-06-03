Полы против ниндзя

1588
1
1
Его используют в Японии для оповещения о любых нарушителях.
Пфф, на каждой российской даче такое есть
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
-Ты дебил не шаришь нифига, это ж японские полы, самый последний писк моды."...