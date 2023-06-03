Мелкие вандалы уничтожили петроглифы эпохи неолита в Хабаровском крае

Школьники решили посоревноваться с древними людьми и оставили надписи мелками на наскальных картинах, возраст которых превышает 4 тысячи лет.
В декабре прошлого года хабаровские археологи сообщили об уникальной находке. В ходе очередной исследовательской миссии в районе Лазо на берегу реки Кия удалось найти шесть еле заметных рисунков эпохи неолита.
На камнях ученые обнаружили силуэты людей, лося и кабана. В пещере поблизости откопали сосуд, по оценке специалистов еще более древний чем рисунки. Но не долго наука торжествовала, пришел 7 Б и все испортил.
Кинским писаницам очень не повезло. Онижедети решили также оставить свой след в истории и на едва заметных рисунках лося и кабана написали свои имена. "Катя топ", "Тут была Маханя Шатунова. 7Б", "Тут Вася" - все эти художества "украсили" древние камни и не важно, что петроглифы являются
объектом культурного наследия федерального значения и одной из визитных карточек Хабаровского края.
Оттереть памятник от граффити без ущерба для древних рисунков теперь практически невозможно. Даже с помощью современных технологий их будет практически невозможно отреставрировать, а значит и продолжить дальнейшие исследовательские работы.
Источник:
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Во-первых где здесь "граффити"? А во-вторых это просто мел, который с лёгкостью смывается мыльной водой (с моющим средством). И волки сыты и овцы целы.
А малолетних мразей - наказать!
А мел отмыть водой проблем не вижу.
Но часть залов была закрыта для посещения из-за таких вот уродов и скотов жопоруких, любящих надписи "здесь был..."
По мне - так таких туристов ловить и отбирать паспорта, пусть сидят дома.