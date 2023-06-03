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Мелкие вандалы уничтожили петроглифы эпохи неолита в Хабаровском крае

Мелкие вандалы уничтожили петроглифы эпохи неолита в Хабаровском крае

Автор:
03 июня 2023 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Петроглифы   вандализм   дети   киинские писаницы   хабаровский край   школьники   
1449
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Школьники решили посоревноваться с древними людьми и оставили надписи мелками на наскальных картинах, возраст которых превышает 4 тысячи лет.

В декабре прошлого года хабаровские археологи сообщили об уникальной находке. В ходе очередной исследовательской миссии в районе Лазо на берегу реки Кия удалось найти шесть еле заметных рисунков эпохи неолита.


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На камнях ученые обнаружили силуэты людей, лося и кабана. В пещере поблизости откопали сосуд, по оценке специалистов еще более древний чем рисунки. Но не долго наука торжествовала, пришел 7 Б и все испортил.

Кинским писаницам очень не повезло. Онижедети решили также оставить свой след в истории и на едва заметных рисунках лося и кабана написали свои имена. "Катя топ", "Тут была Маханя Шатунова. 7Б", "Тут Вася" - все эти художества "украсили" древние камни и не важно, что петроглифы являются

объектом культурного наследия федерального значения и одной из визитных карточек Хабаровского края.


Оттереть памятник от граффити без ущерба для древних рисунков теперь практически невозможно. Даже с помощью современных технологий их будет практически невозможно отреставрировать, а значит и продолжить дальнейшие исследовательские работы.




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Метки: Петроглифы   вандализм   дети   киинские писаницы   хабаровский край   школьники   
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11  комментариев
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977
liveevil Час назад
"Оттереть памятник от граффити без ущерба для древних рисунков теперь практически невозможно"

Во-первых где здесь "граффити"? А во-вторых это просто мел, который с лёгкостью смывается мыльной водой (с моющим средством). И волки сыты и овцы целы.

А малолетних мразей - наказать!
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1k
wantwant 8 минут назад
Сколько ремней измочалили?
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2k
Vovan Petroff 10 минут назад
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11k
Света 13 минут назад
Ну во первых невозможность по моему очень сильно преувеличена. Очень. Во вторых собрать весь класс, именно всех, а не только тех, кто написал, и заставить убираться на всей территории. Причём не веточки, листики, а оборудовать дорожки, устанавливать урны, скамейки, знаки и прочие полезные и не особо легкие работы. Отмывать не доверишь-тут слишком тонкая и грамотная работа нужна, а вот просто пользу месту принести вполне отлично. И вот когда весь класс вложит свой труд в это место, тогда они САМИ будут пи...ть тех, кто там гадит.
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11k
El Niño Полчаса назад
А почему мелких долбо..бов, скотов и мразей назвали корректным словом вандалы?!
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38k
Aleks 37 минут назад
Маханя Шатунова из 7Б номинантка на премию дебил года...
А мел отмыть водой проблем не вижу.
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−10
9k
Борис Карабанов Час назад
Случай, конечно, вопиющий, мерзкий, указывающий на полный провал в воспитании детей. Не совсем только понятно про нанесенный ущерб: тысячелетиями эти рисунки омывались дождями, овевались ветрами и, типа, безвозвратно утрачены из-за штрихов мелком? Пройдут дожди, сойдут снега... Впрочем, учёным виднее.
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13k
Shtoppi Час назад
дегенераты которые поганят древние исторические памятники были всегда и видимо никуда не исчезнут, пока им руки, а лучше головы, рубить не начнут.
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