Мелкие вандалы уничтожили петроглифы эпохи неолита в Хабаровском крае

Кинским писаницам очень не повезло. Онижедети решили также оставить свой след в истории и на едва заметных рисунках лося и кабана написали свои имена. "Катя топ", "Тут была Маханя Шатунова. 7Б", "Тут Вася" - все эти художества "украсили" древние камни и не важно, что петроглифы являются

объектом культурного наследия федерального значения и одной из визитных карточек Хабаровского края.