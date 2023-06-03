13 исторических личностей, чья внешность была восстановлена с помощью графического дизайна

Супруга английского короля Генриха VIII, с которой он развёлся, так как она, по его мнению, оказалась куда менее красивой, чем на портрете живописца Гольбейна. Это, кстати, другой портрет Анны — художника Бартоломея Брейна. Историки предполагают, что королю мог быть показан именно он, но в исправленной версии с закрашенным носом. Генриха особенно нос разочаровал.





Авраам Линкольн