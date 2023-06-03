13 исторических личностей, чья внешность была восстановлена с помощью графического дизайна

Даже если вам незнакомы некоторые из этих людей, крайне интересно взглянуть на то, как некий исторический документ, будь то портрет, скульптура, старинное фото или вовсе посмертная маска превращаются в лицо человека, который мог бы жить с нами по соседству.
Бекка Саладин с канала Royalty Now продолжает превращать знаменитых деятелей далёкого прошлого в наших современников.
Жанна Д’Арк
Лицо создано на основе описания внешности и статуи из французского города Орлеан.
Джордж Вашингтон
Фото создано на основе прижизненной маски американского президента, сделанной, когда ему было 53 года.
Ольга Николаевна
Татьяна Николаевна
Внешность дочерей Николай II восстановлена на основе работ российского эксперта-криминалиста Сергея Никитина, который занимался пластической реконструкцией внешности Романовых.
Джейн Остин
Лицо восстановлено по зарисовке сестры писательницы Кассандры.
Мария Стюарт
Внешность королевы Шотландии была восстановлена с помощью посмертной маски.
Гарриет Табмен
Эта легендарная американка знаменита борьбой против рабства и за права женщин.
Уильям Уоллес
Тот самый шотландский рыцарь, с которого был списан персонаж Мела Гибсона в фильме «Храброе сердце». Уже на примере внешности видно, насколько образ Уоллеса в картине отличается от реальности.
Винсент Ван Гог
Королева Виктория
Была королевой Великобритании с 1937 по 1901 год, то есть 63 года 7 месяцев и 3 дня, что являлось рекордом британских монархов до правления угадайте какой королевы.
Принц Альберт
Полное имя супруга королевы Виктории — Альберт Саксен-Кобург-Готский.
Анна Клевская
Супруга английского короля Генриха VIII, с которой он развёлся, так как она, по его мнению, оказалась куда менее красивой, чем на портрете живописца Гольбейна. Это, кстати, другой портрет Анны — художника Бартоломея Брейна. Историки предполагают, что королю мог быть показан именно он, но в исправленной версии с закрашенным носом. Генриха особенно нос разочаровал.
Авраам Линкольн
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А как же ИИ? ИИ, ИИ - где ты? Где ты, ИИушка? Где твоя нервная сеть? Что с тобой сделали проклятые дизайнеры?
Йовович идеально подошла