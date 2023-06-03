FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7628 постов • 873 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
13 исторических личностей, чья внешность была восстановлена с помощью графического дизайна

13 исторических личностей, чья внешность была восстановлена с помощью графического дизайна

Автор:
03 июня 2023 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Графический дизайн   внешность   интересно   историческая личность   личность   фото   
1357
16

Даже если вам незнакомы некоторые из этих людей, крайне интересно взглянуть на то, как некий исторический документ, будь то портрет, скульптура, старинное фото или вовсе посмертная маска превращаются в лицо человека, который мог бы жить с нами по соседству.

Бекка Саладин с канала Royalty Now продолжает превращать знаменитых деятелей далёкого прошлого в наших современников.


Жанна Д’Арк

×
×

Лицо создано на основе описания внешности и статуи из французского города Орлеан.


Джордж Вашингтон

Фото создано на основе прижизненной маски американского президента, сделанной, когда ему было 53 года.


Ольга Николаевна


Татьяна Николаевна

Внешность дочерей Николай II восстановлена на основе работ российского эксперта-криминалиста Сергея Никитина, который занимался пластической реконструкцией внешности Романовых.


Джейн Остин

Лицо восстановлено по зарисовке сестры писательницы Кассандры.


Мария Стюарт

Внешность королевы Шотландии была восстановлена с помощью посмертной маски.


Гарриет Табмен

Эта легендарная американка знаменита борьбой против рабства и за права женщин.


Уильям Уоллес

Тот самый шотландский рыцарь, с которого был списан персонаж Мела Гибсона в фильме «Храброе сердце». Уже на примере внешности видно, насколько образ Уоллеса в картине отличается от реальности.


Винсент Ван Гог


Королева Виктория

Была королевой Великобритании с 1937 по 1901 год, то есть 63 года 7 месяцев и 3 дня, что являлось рекордом британских монархов до правления угадайте какой королевы.


Принц Альберт

Полное имя супруга королевы Виктории — Альберт Саксен-Кобург-Готский.


Анна Клевская

Супруга английского короля Генриха VIII, с которой он развёлся, так как она, по его мнению, оказалась куда менее красивой, чем на портрете живописца Гольбейна. Это, кстати, другой портрет Анны — художника Бартоломея Брейна. Историки предполагают, что королю мог быть показан именно он, но в исправленной версии с закрашенным носом. Генриха особенно нос разочаровал.


Авраам Линкольн

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Графический дизайн   внешность   интересно   историческая личность   личность   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин 23 минуты назад
Горожанин 4k 23 секунды назад "13 исторических личностей, чья внешность была восстановлена с помощью графического дизайна"
-----------

А как же ИИ? ИИ, ИИ - где ты? Где ты, ИИушка? Где твоя нервная сеть? Что с тобой сделали проклятые дизайнеры?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−10
421
Stekr 45 минут назад

Йовович идеально подошла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1326250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно сказал

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#аварии#США#Прикол#история#факты#забавно#наука
#машина#интересно#животные#ДТП#авто аварии#интересное#дети#Ynews#знаменитости#Великобритания
#автомобили#Юмор#подборка#люди#Автовсячина#позитив#милота#Россия#Китай#Еда
Непослушнее детей могут быть только их родители Непослушнее детей могут быть только их родители Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться