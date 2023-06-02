Чудесная история спасения женщины в лесу

Барбара Дадсвелл со сломанной ногой провела двое суток в овраге и ей грозила смерть. Если бы не её верный пёс.
14 сентября 2019 года женщина отправилась в небольшой поход со своей собакой. Прихватила она с собой четыре бутылки воды и парочку снеков. Они шли по тропе и почти добравшись до её конца, Барбара поскользнулась и сломала ногу. Не удержавшись, она рухнула в глубокий овраг.
"Поскользнулась, и нога сломалась. Я даже не заметила, как это произошло. Всё случилось так быстро. Я не знала, что со мной будет дальше, поэтому очень громко закричала".
В шоке Барбара не стала паниковать, а начала наоборот действовать: она воспользовалась рюкзаком, несколькими палками, что нашла поблизости и шнурками для обуви, чтобы наложить шину. Обессилевшая, полуголодная, страдая от боли, она провела в этом овраге полтора дня. Барбара не могла даже позвать на помощь. Проблема была ещё в том, что она никому не говорила, куда и когда собирается идти. Её верный пес отбегал недалеко от своей хозяйки с громким лаем, который в итоге и услышал один из бегунов.
"Я услышала голос человека и во всю закричала: “Ты человек! Ты человек - Слава Богу! Парень спросил: “Вы в порядке?”, а я ответила: “Нет, не в порядке”
Мужчина промчался 2 мили и обратно, чтобы взять хоть немного воды и запасной одежды из своей машины. Потом пошёл за помощью на пост рейнджера. Поисковые службы работали в ужасных погодных условиях, под проливным дождём, чтобы найти пострадавшую и в итоге двадцати добровольцам удалось найти её.
Барбару доставили в больницу.
Ей пришлось перенести операцию на колене и длительную реабилитацию. С тех пор Дадсвелл не раз говорила:
"Будьте благодарны за все, что имеете. Просто будьте благодарны".
и потом обязательно добавляла:
"Берегите себя. Всегда говорите кому-нибудь, куда направляетесь"
В свою очередь, рейнджеры Службы национальных парков США не устают повторять: когда вы идёте пусть даже и на однодневную прогулку, пусть даже и по самому простому маршруту, то всегда берите с собой вещи первой необходимости. В них входят фонари, еда, вода, дополнительная одежда, навигационные гаджеты.
Источник:
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"Мужчина промчался 2 мили и обратно, чтобы взять хоть немного воды" - вообще прекрасно, ведь она не пила уже день и без таких мер бы окочурилась.
И пречудеснейшее спасение, когда собаку услышали.
А потом еще двадцать рейнджеров искали и никак не слышали где собака еще не зарыта лает .....
Еще бы песен несколько и боливуд обзавидовался