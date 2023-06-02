Чудесная история спасения женщины в лесу

Ей пришлось перенести операцию на колене и длительную реабилитацию. С тех пор Дадсвелл не раз говорила:

"Будьте благодарны за все, что имеете. Просто будьте благодарны".

и потом обязательно добавляла:

"Берегите себя. Всегда говорите кому-нибудь, куда направляетесь"





В свою очередь, рейнджеры Службы национальных парков США не устают повторять: когда вы идёте пусть даже и на однодневную прогулку, пусть даже и по самому простому маршруту, то всегда берите с собой вещи первой необходимости. В них входят фонари, еда, вода, дополнительная одежда, навигационные гаджеты.