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Чудесная история спасения женщины в лесу

Чудесная история спасения женщины в лесу

Автор:
02 июня 2023 21:43
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   истории   помощь   случай   собака   туризм   хорошие истории   
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Барбара Дадсвелл со сломанной ногой провела двое суток в овраге и ей грозила смерть. Если бы не её верный пёс.

14 сентября 2019 года женщина отправилась в небольшой поход со своей собакой. Прихватила она с собой четыре бутылки воды и парочку снеков. Они шли по тропе и почти добравшись до её конца, Барбара поскользнулась и сломала ногу. Не удержавшись, она рухнула в глубокий овраг.

"Поскользнулась, и нога сломалась. Я даже не заметила, как это произошло. Всё случилось так быстро. Я не знала, что со мной будет дальше, поэтому очень громко закричала".


В шоке Барбара не стала паниковать, а начала наоборот действовать: она воспользовалась рюкзаком, несколькими палками, что нашла поблизости и шнурками для обуви, чтобы наложить шину. Обессилевшая, полуголодная, страдая от боли, она провела в этом овраге полтора дня. Барбара не могла даже позвать на помощь. Проблема была ещё в том, что она никому не говорила, куда и когда собирается идти. Её верный пес отбегал недалеко от своей хозяйки с громким лаем, который в итоге и услышал один из бегунов.


"Я услышала голос человека и во всю закричала: “Ты человек! Ты человек - Слава Богу! Парень спросил: “Вы в порядке?”, а я ответила: “Нет, не в порядке”


Мужчина промчался 2 мили и обратно, чтобы взять хоть немного воды и запасной одежды из своей машины. Потом пошёл за помощью на пост рейнджера. Поисковые службы работали в ужасных погодных условиях, под проливным дождём, чтобы найти пострадавшую и в итоге двадцати добровольцам удалось найти её.

Барбару доставили в больницу.


Ей пришлось перенести операцию на колене и длительную реабилитацию. С тех пор Дадсвелл не раз говорила:

"Будьте благодарны за все, что имеете. Просто будьте благодарны".

и потом обязательно добавляла:

"Берегите себя. Всегда говорите кому-нибудь, куда направляетесь"


В свою очередь, рейнджеры Службы национальных парков США не устают повторять: когда вы идёте пусть даже и на однодневную прогулку, пусть даже и по самому простому маршруту, то всегда берите с собой вещи первой необходимости. В них входят фонари, еда, вода, дополнительная одежда, навигационные гаджеты.

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Метки: интересное   истории   помощь   случай   собака   туризм   хорошие истории   
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2  комментария
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10k
au3 2 часа назад
Ужос ужасный. Не ела полтора дня. Не могла позвать на помощь, потому что никто не знал что она пошла


"Мужчина промчался 2 мили и обратно, чтобы взять хоть немного воды" - вообще прекрасно, ведь она не пила уже день и без таких мер бы окочурилась.

И пречудеснейшее спасение, когда собаку услышали.
А потом еще двадцать рейнджеров искали и никак не слышали где собака еще не зарыта лает .....

Еще бы песен несколько и боливуд обзавидовался
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9k
Борис Карабанов Час назад
Маресьев отдыхает!
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