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Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
02 июня 2023 21:21
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1405
30

Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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8  комментариев
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66k
Андрей 2 часа назад
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14k
a_komolow Минуту назад
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Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине
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64k
doker 50 минут назад
Я то пью, чисто осознанно...

А вы пьёте, потому что вам советуют... В подобных постах.

Веганы тоже любят пиво....
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8k
Лещ 52 минуты назад
первый раз в жизни я смотрю алкопост в пятницу. а не в субботу, а я алкопостов много видел
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7k
Гур Час назад
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794
Victor 2 часа назад
самогон:
1. выгнал
2. выпил
3. упал

Метанол.
1. достал
2. выпил
3. ослеп
4. умер

настойка боярышника
1. купил
2. выпил
3. "выздоровел"
https://cdn.fishki.net/uploahttps://cdn.fishki.net/uploa
d/post/2023/06/02/4431419/850d00614fb3fc94d59a2946a50025bc.jpg
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7k
Гур 2 часа назад
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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