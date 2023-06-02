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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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А вы пьёте, потому что вам советуют... В подобных постах.
Веганы тоже любят пиво....
1. выгнал
2. выпил
3. упал
Метанол.
1. достал
2. выпил
3. ослеп
4. умер
настойка боярышника
1. купил
2. выпил
3. "выздоровел"
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