Власти Швеции восемь раз отказали родителям, которые решили назвать своего сына Путиным

Шведы дали имя малышу ещё в 2021 году, но официально зарегистрировать сына шведский "загс" им не даёт. Впрочем, домочадцы уверены, что ребёнок — "абсолютный Путин" и не собираются останавливаться. Согласились добавить ещё одну букву - Путтин и готовы снова штурмовать регистрационные органы.
В 2021 году жители шведской деревни Хисхульт Энн и Ронни пришли в местный ЗАГС и заявили, что хотят дать норовождённому сыну красивое, а главное редкое имя - "Путин". Им отказали. О войне простой шведской семьи и шведских бюрократов-русофобов пишет издание BILD.
С тех пор родители подали уже восемь заявок, но их каждый раз отклоняют.
Отец ребёнка рассказал журналистам, как им с женой пришла в голову идея назвать ребёнка в честь президента Российской Федерации:
Как-то вечером мы сидели дома, ребёнок был очень живым и прытким. Мы смеялись, обсуждали имена и поняли: это — Путин. Наш сын очень решительный и знает, чего хочет. Вот так всё и началось. Теперь он растёт мальчиком, который умеет улыбаться, и он реагирует только на имя Путин!
Пока мальчика зарегистрировали под именем Николай. В детском саду воспитатели написали на шкафчике именно это имя, что очень расстроилои разозлило маму малыша: "Они проявили неуважение и к сыну и к нам как к родителям". Она написала рядом второе имя — "Путин". Именно так его называют все родственники.
Несмотря на все отказы, которых уже было восемь, мама мальчика Энн не сдаётся шведской бюрократии. Пара не изменила решение зарегистрировать ребёнка под именем Путин даже после начала спецоперации России на Украине:
Да ладно, это же просто имя! Если вы встретите нашего мальчика, то увидите, он хочет всё решать сам, все должно быть на его условиях, он — настоящий Путин. Наш Путин строит домики из кирпичей, любит ездить на велосипеде. Он много чем любит заниматься. Путин любит наших собак — амстаффа и американского булли. Он славный малый!
Отец малыша, Ронни, считает, что имя Путин стало камнем преткновения в шведском "коридоре общественного мнения":
Сегодня нас убеждают, что во всём виноват Путин. Инфляция, цены на продукты, цены на электроэнергию, банковские процентные ставки, абсолютно во всём. Но это односторонняя позиция, а для выяснения истины всегда нужно слышать мнение второй стороны.
Дома братья, сестры и соседи называют мальчика Путиным. В дошкольном учреждении сотрудники отказываются произносить такое имя, говорят, что это оскорбительно.
Родители готовы пойти на единственную уступку, сделав имя более шведским по звучанию: «Путтин».
Мы хотим соблюсти требования Шведских властей, но в то же время хотим сохранить имя сына. А на нашем сканийском (южно-шведский региональный диалект) это звучит как "Путтин".
Отцу ребёнка в своё время тоже пришлось менять имя.
«Я родился в Швеции, но у меня было югославское имя. Мои родители хорват и сербка, но они разошлись из-за югославских войн. Я водитель грузовика, и шведское имя Ронни шведские клиенты лучше воспринимают. Теперь ко мне относятся лучше, с уважением. Но мой сын этнический швед, из-за его матери. Так что это не одно и то же», — говорит Ронни.
Тот факт, что президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине, Ронни не считает достаточным основанием для того, чтобы выбирать другое имя для своего сына.
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сейчас они его хотят уже назвать Муссолини....
Западная свобода это миф, если бы она была, то о ней не кричали бы на каждом шагу, рассказы о свободе это самовнушение.