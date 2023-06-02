Власти Швеции восемь раз отказали родителям, которые решили назвать своего сына Путиным

В 2021 году жители шведской деревни Хисхульт Энн и Ронни пришли в местный ЗАГС и заявили, что хотят дать норовождённому сыну красивое, а главное редкое имя - "Путин". Им отказали. О войне простой шведской семьи и шведских бюрократов-русофобов пишет издание BILD.

С тех пор родители подали уже восемь заявок, но их каждый раз отклоняют.

Отец ребёнка рассказал журналистам, как им с женой пришла в голову идея назвать ребёнка в честь президента Российской Федерации:

Как-то вечером мы сидели дома, ребёнок был очень живым и прытким. Мы смеялись, обсуждали имена и поняли: это — Путин. Наш сын очень решительный и знает, чего хочет. Вот так всё и началось. Теперь он растёт мальчиком, который умеет улыбаться, и он реагирует только на имя Путин!

Пока мальчика зарегистрировали под именем Николай. В детском саду воспитатели написали на шкафчике именно это имя, что очень расстроилои разозлило маму малыша: "Они проявили неуважение и к сыну и к нам как к родителям". Она написала рядом второе имя — "Путин". Именно так его называют все родственники.

Несмотря на все отказы, которых уже было восемь, мама мальчика Энн не сдаётся шведской бюрократии. Пара не изменила решение зарегистрировать ребёнка под именем Путин даже после начала спецоперации России на Украине: