Как проигранное пари помогло в создании одного из самых известных и оригинальных фирменных логотипов?

Местные журналисты прознали о споре. И одна из газет тут же отреагировала статьёй с громким заголовком «Юный Лакост так и не получил вожделенный саквояж, но дрался он не хуже крокодила». Ещё один друг теннисиста хоккеист Роберт Джордж тоже отреагировал и нарисовал забавную картинку – крокодила, который гордо топорщил хвост как символ стремления к победе. Теннисисту персонаж так понравился, что он попросил сделать на своём клубном пиджаке такую же вышивку. А к Лакосту с этого времени накрепко прилипло прозвище – Аллигатор.

Да он и не сопротивлялся. Тем более на корте действительно бился с упорством и выдержкой, достойными упрямого хищника. И многочисленные звания и титулы, в числе которых двукратный обладатель Кубка Дэвиса (в 1927 и 1928 годах) и первая ракетка мира по итогам двух лет (1926 и 1927) – наглядное тому доказательство.