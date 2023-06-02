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Как проигранное пари помогло в создании одного из самых известных и оригинальных фирменных логотипов?

Как проигранное пари помогло в создании одного из самых известных и оригинальных фирменных логотипов?

Автор:
02 июня 2023 13:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Lacoste   Жан Рене Лакост   Производство   компания   крокодил   логотип   пари   поло   саквояж   случайность   
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Что такое Lacoste? Известный бренд, который даже для далёких от всяких фирменных заморочек людей ассоциируется с логотипом – крокодильчиком. А появлению этого символа предшествовало пари. Которое, соответственно, выиграла одна сторона, но проиграла другая.

Дело было в 1927 году. Молодой, но талантливый и перспективный теннисист Жан Рене Лакост прогуливался как-то по центру Бостона с приятелем. Алан Мур тоже был известной в мире спорта величиной и возглавлял французскую команду по теннису. В одной из витрин друзья заметили роскошный саквояж из крокодиловой кожи. Не аксессуар, а мечта. И каждому связанному с разъездами человеку (а в жизни профессиональных спортсменов поездки не редкость) такой бы не помешал.

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Парни тут же заключили пари на победу в ближайшем крупном соревновании, которым был Кубок Дэвиса: если Жан Рене одерживает победу, то саквояж его. Но, увы, планам не суждено было сбыться.

Местные журналисты прознали о споре. И одна из газет тут же отреагировала статьёй с громким заголовком «Юный Лакост так и не получил вожделенный саквояж, но дрался он не хуже крокодила». Ещё один друг теннисиста  хоккеист Роберт Джордж тоже отреагировал и нарисовал забавную картинку – крокодила, который гордо топорщил хвост как символ стремления к победе. Теннисисту персонаж так понравился, что он попросил сделать на своём клубном пиджаке такую же вышивку. А к Лакосту с этого времени накрепко прилипло прозвище – Аллигатор.

Да он и не сопротивлялся. Тем более на корте действительно бился с упорством и выдержкой, достойными упрямого хищника. И многочисленные звания и титулы, в числе которых двукратный обладатель Кубка Дэвиса (в 1927 и 1928 годах) и первая ракетка мира по итогам двух лет (1926 и 1927) – наглядное тому доказательство.

Во время участия в чемпионате в США в 1926 году Лакост предстал в форме, ставшей результатом его личной разработки – удобной рубашке-поло с коротким рукавом из тонкого трикотажа белого цвета. Используемая до этого форма – сорочка с длинным рукавом не была эталоном  комфорта. Поэтому идея с поло народу понравилась, рубашку стали копировать, и она ушла в народ.

А когда Лакост завершил спортивную карьеру, то вместе с владельцем трикотажного производства Андре Жилье открыл совместное предприятие La Societe Chemise Lacoste. Основным направлением деятельности которого стал выпуск спортивной формы для элитных видов спорта. Долгое время цвет одежды был исключительно белым, но спустя 18 лет в производство запустили и другие цвета, разнообразные и яркие.

А крокодильчик так и остался оригинальным и узнаваемым символом, который появился благодаря шикарному саквояжу, проигранному в пари.

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Метки: Lacoste   Жан Рене Лакост   Производство   компания   крокодил   логотип   пари   поло   саквояж   случайность   
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28k
Serg2001 52 минуты назад
"крокодил, который гордо топорщил хвост".

Мне всё-таки кажется неправильным воспринимать крокодила как какого-то пса Тузика, который от радости может свернуть хвост колечком. Тут скорее всего трехмерное изображение.
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975
ruslan d 56 минут назад
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