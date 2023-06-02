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25 недальновидных строителей, которые просто пытались облегчить себе задачу

25 недальновидных строителей, которые просто пытались облегчить себе задачу

Автор:
02 июня 2023 13:37
Сообщество : Юмор
Метки: Строители от бога   Строители-недотёпы   Юмор   горе-строители   косяки   криворукие строители   нарушение норм   техника безопасности   фейлы   
1297
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На стройке нужна физическая сила, выносливость, умение пользоваться инструментами и смекалка, ведь работа это тяжёлая, утомительная и опасная! Чтобы сделать её чуть проще, некоторые работники идут на риск и нарушают правила. Эти фотографии призваны напомнить всем, что правила на то и существуют, чтобы им следовать, — иначе дело может закончиться плохо.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строители от бога   Строители-недотёпы   Юмор   горе-строители   косяки   криворукие строители   нарушение норм   техника безопасности   фейлы   
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1  комментарий
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Лютый вам Бетховен 4 минуты назад
Комментарий к фото
Неудобно - у экскаваторщика тапки слетают.
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