25 недальновидных строителей, которые просто пытались облегчить себе задачу

На стройке нужна физическая сила, выносливость, умение пользоваться инструментами и смекалка, ведь работа это тяжёлая, утомительная и опасная! Чтобы сделать её чуть проще, некоторые работники идут на риск и нарушают правила. Эти фотографии призваны напомнить всем, что правила на то и существуют, чтобы им следовать, — иначе дело может закончиться плохо.