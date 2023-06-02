25 недальновидных строителей, которые просто пытались облегчить себе задачу

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На стройке нужна физическая сила, выносливость, умение пользоваться инструментами и смекалка, ведь работа это тяжёлая, утомительная и опасная! Чтобы сделать её чуть проще, некоторые работники идут на риск и нарушают правила. Эти фотографии призваны напомнить всем, что правила на то и существуют, чтобы им следовать, — иначе дело может закончиться плохо.
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13. Настоящие герои не носят плащи, настоящие герои привязывают грузы к крыше и надеются на лучшее
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Строители от бога Строители-недотёпы Юмор горе-строители косяки криворукие строители нарушение норм техника безопасности фейлы
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