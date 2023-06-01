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Люди и&nbsp;лица

Люди и лица

Автор:
01 июня 2023 22:09
Метки: знаменитости   интересно   фото   
286
40

Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто лица и фигуры людей, которые мы знаем.

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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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59k
Похабыч 3 часа назад
Что у Драпеки с рукой?
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Bill 3 часа назад
Всё было очень лампово, пока не появился Тальков. Поэтому минус.
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