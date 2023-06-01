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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто лица и фигуры людей, которые мы знаем.
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8.
Табаков в роли Олега в пьесе Виктора Розова «В поисках радости» в театре «Современник», 12 января 1960 года, Москва
18.
Лев Лещенко дает автограф участницам ненецкого национального ансамбля танца "Сыра-Сэв". 9 ноября 1978 год
22.
Группа Стаса Намина (слева направо: Александр Малинин, Александр Лосев, Стас Намин, Юрий Горьков, Александр Солич, Сергей Воронов) на гастролях в США, 1986 год
34.
Лариса Удовиченко и японский кинорежиссер Ото Рейдзи в дни работы XII Московского международного кинофестиваля. 2 августа 1981 год
35.
«Прага, 1993 г., съемки сериала "Королева Марго". Вера Сотникова, Дима Харатьян, Миша Ефремов, Женя Добровольская сфотографировались с туристом из Москвы», — иронично подписал кадр Певцов
36.
Победитель Первого чемпионата СССР по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг актер Анатолий Журавлев. 1991 год
37.
Друзья телеграммой поздравили Абдулова с присвоением ему звания заслуженного артиста РСФСР. 1986 год
38.
Наталья Негода c наградой гран-при «Золотой Хьюго» за лучший фильм на международном кинофестивале в Чикаго, 1989 год
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