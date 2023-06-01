Пост о Расчленинбурге — северной столице

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Очень сложно жить в условиях постоянной серости, дождя, клаустрофобной архитектуры, да ещё оставаться... адекватным. Возможно, петербуржцы считают себя эдакой элитой страны, но по факту это не так... уже давно не так.
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Кто бы мог подумать... А выглядит как осетинский маркетинг
Колыбель трех революций, где ни разу пеленки не меняли (с)
Ну а что ты хотел от города, в котором всю интеллигенцию в лучшем смысле этого слова с 17-го года планомерно уничтожили... И остались только швондеры... о, как ща питерские меня заминусуют, это будет песня... таких коммуналок, такого срача не осталось вообще нигде, кроме Питера... собака сутулая расскуажет, если захочет... Но мания величия у питерских процветает...
Даже связи второго порядка абсолютно недоступны, это я вижу, про третий и далее...
кстати, про педофила - вы это сами сообразили или прочитали в желтой прессе интернета? Да и читали ли вы вообще книгу? И что вы вообще читали? Список прошу, Азбуку можно не упоминать... все две книги перечислите, пожалуйста...