Пост о Расчленинбурге — северной столице

Очень сложно жить в условиях постоянной серости, дождя, клаустрофобной архитектуры, да ещё оставаться... адекватным. Возможно, петербуржцы считают себя эдакой элитой страны, но по факту это не так... уже давно не так.

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1. В одной из парадных Питера 0 Источник:

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2. Лекарство от серости 0 Источник:

3. И даже не стесняются рекламировать такое 0 Источник:

4. В смысле да, а не вот это всё питерское 0 Источник:

5. Накипело, видимо 0

6. Питерская архитектура. Попробуй не чокнуться 0 Источник:

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17. Видимо, они считают, что это нормально 0 Источник:

18. Питерский маркетинг 0 Источник:

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20. Ничего необычного, это же Санкт-Петербург 0 Источник:

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