FISHKINET
Сообщество Юмор 17003 поста • 3572 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Пост о Расчленинбурге — северной столице

Пост о Расчленинбурге — северной столице

Автор:
01 июня 2023 20:11
Сообщество : Юмор
Метки: Города России   Прикол   Россия   Санкт-Петербург   Северная-столица   Юмор   
2175
23
Очень сложно жить в условиях постоянной серости, дождя, клаустрофобной архитектуры, да ещё оставаться... адекватным. Возможно, петербуржцы считают себя эдакой элитой страны, но по факту это не так... уже давно не так.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Города России   Прикол   Россия   Санкт-Петербург   Северная-столица   Юмор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
mikk 50 минут назад
Автор покопался и нашел заброшенные дома, нашел фото Северной Осетии - 15 регион. Нашел по мне так вполне нормальные фотографии (шаверма и другие). И что? Для меня Питер самый лучший и комфортный город на Земле. Пожил в той же Москве, есть с чем сравнивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Фомич 4 минуты назад
12. Вспомнился двор Между Смоленской и Киевской улицами. Высокий дом, почти черная стена и всего 3 или 4 окна. Примерно 70-е года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Past 22 минуты назад
Вторая фотка на эскалаторе. Интеллигенция... у нас в Москве бы из горла пил.))) И да бывал в Питере там на эскалаторе опасно начинать употребление, пока до низа доедешь можно напиться в зюзю.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 23 минуты назад
РасчЛенинград, если уж прикапываться к названию. Питером он при СССР был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич Полчаса назад
"18. Питерский маркетинг"
Кто бы мог подумать... А выглядит как осетинский маркетинг

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
Неубедительно. Несистемно. Не смешно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mikk 38 минут назад
Кстати, фото 7, 8. Это не СПбГАСУ (быв. ЛИСИ)? Очень похоже. Много лет там не был. Тоже смежные этажи на разных уровнях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev 40 минут назад
Пост- говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ekarataev Час назад
А в эту дверь с балконом мебель вносить как? Или это было до того как поставили балкон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Bill Час назад
В русском языке слово "фен" означает еще и теплый и сухой ветер. На английском"fen" - болото. В украинском вообще нет такого слова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
albedo 2 часа назад
Вспомнилось:
Колыбель трех революций, где ни разу пеленки не меняли (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98962



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Непослушнее детей могут быть только их родители
Непослушнее детей могут быть только их родители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Внутренний дед

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#Прикол#аварии#авто аварии#люди#удивительно#СССР#красота
#машина#интересно#интересное#позитив#ДТП#Автовсячина#подборка#дети#США#забавно
#Юмор#автомир#в мире#история#факты#кино#фильм#знаменитости#природа#искусство
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться