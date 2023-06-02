Красное пятно, помогающее чайкам взаимодействовать с птенцами

Чайка — неотъемлемый атрибут любого водного открытого пространства. Окрас соответствует морскому пейзажу: белые, серые, черные оттенки. Покровительственная расцветка, которая при некотором стечении обстоятельств может сыграть маскирующую роль. Стало быть, ярким цветам вроде как не место. Но погодите-ка, что это у неё там на клюве? Красное пятно?





Оно такое насыщенное, яркое, взгляд так и притягивает, не правда ли? И вы не одиноки. Вас обязательно в этом поймут птенцы, которые хотят кушать. Как только видят на горизонте родительский клюв с краснинкой, они сразу же на нём концентрируются и тянутся прямо туда. Почему? Все просто: коснувшись отметины, они получат от родителей вкусняшку!