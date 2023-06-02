Красное пятно, помогающее чайкам взаимодействовать с птенцами

Релизеры — это сигналы, вызывающие инстинктивные реакции у животных. ИХ в природе великое множество. Рассмотрим некоторые примеры.
Чайка — неотъемлемый атрибут любого водного открытого пространства. Окрас соответствует морскому пейзажу: белые, серые, черные оттенки. Покровительственная расцветка, которая при некотором стечении обстоятельств может сыграть маскирующую роль. Стало быть, ярким цветам вроде как не место. Но погодите-ка, что это у неё там на клюве? Красное пятно?
Оно такое насыщенное, яркое, взгляд так и притягивает, не правда ли? И вы не одиноки. Вас обязательно в этом поймут птенцы, которые хотят кушать. Как только видят на горизонте родительский клюв с краснинкой, они сразу же на нём концентрируются и тянутся прямо туда. Почему? Все просто: коснувшись отметины, они получат от родителей вкусняшку!
Это пятно называется релизер — особый сигнал, который вызывает инстинктивные реакции у животных. Учёные даже проводили эксперимент. Они создали несколько чучел взрослой чайки и окрасили их клювы в разные цвета. Чёрный, серый — птенцы обделяли такое чучело вниманием целиком и полностью. О просительном поведении не было и речи. С жёлтым дела пошли получше, но этот интерес был мимолётный, и просьб поесть за ним всё также не последовало. Но стоило появиться правильной раскраске с той самой красной точкой, чайчата живо начинали требовать покушать.
Ответная реакция взрослой чайки на внимание детёныша, когда он тычется своим клювом в отметину, — тоже релизер. Иначе пернатый родитель будет просто стоять рядом и втыкать в пространство, не особо спеша делиться обедом. Действия птенца же провоцирует срыгивание пищи, чайка просто не думает и кормит.
Релизеров в природе великое множество. Они могут быть не только визуальными, но и тактильными, слуховыми. Например, ещё не открывшие глаза совята начинают есть только под особый бухтяще-хрюкающий звук от взрослых сов. Если его не будет, рот малышня открывать откажется. Даже голову в сторону родителя не повернут.
Ещё пример: слепые птенцы певчих птиц реагируют и открывают жёлтый рот на малейший толчок гнезда. Именно тогда прилетает родитель. Взрослый, в свою очередь, инстинктивно среагирует на широко открытую яркую пасть. А если птичий ребёнок решит держать клюв на замке, насильно гостинец ему пихать мама или папа не будут.
Этот релизер активно эксплуатируют кукушки. Мало того, что их птенцы больше, чем птенцы приемных родителей, так ещё и рот у них шире и ярче. Заботливые камышовки, трясогузки, зарянки и прочие няньки поневоле кладут всю добытую еду в пасть кукушонку на автомате, полностью игнорируя собственных птенцов. Рот-то у них не такой яркий и привлекательный.
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