Karen's Diner - австралийский ресторан, где посетителей принято посылать куда подальше

Ресторан Karen's Diner известен во всём мире благодаря подаче блюд. Персонал ресторана намеренно оскорбляет своих посетителей и ведёт себя хамски. Работники вообще выглядят как не самые приятные люди.
Karen's Diner - сеть ресторанов родом из Австралии. Название происходит из сленгового слова Карен, которое олицетворяет неприятную грубую женщину-хабалку. Собственно сотрудники заведения ведут себя также — намеренно грубят, оскорбляют и ругают посетителей.
Подача блюд в ресторане — отдельное шоу. Официанты бросают подносы с гамбургерами и картошкой прямо на стол, делая при этом очень неприятное лицо. Работники, отлично вошедшие в роль, могут даже съесть что-нибудь из вашей тарелки.
На входе в заведение вас могут встретить фразой "Что пришёл? Вали отсюда!". Вряд ли вам подадут меню и пожелают приятного аппетита. На сайте заведения честно сказано: "Вас ждут отличные гамбургеры и ужасное обслуживание".
В Австралии работает целая сеть, но в Англии первый ресторан открыли недавно. Сначала владельцы сети сомневались в этой затее, но всё прошло как нельзя лучше. Наверное, чопорные англичане устали уже от идеального обслуживания. Karen's Diner стал изюминкой Манчестера. Ролики из заведения заполнили сеть и завирусились в TikTok.
В заведении агрессивно всё: от названий блюд до официантов. В меню можно найти гамбургер под названием "Срочно позовите менеджера!" а на кофейной пенке вам нарисуют неприличный жест.
Официантов специально подбирают таких, которые способны грубить абсолютно всем. Недовольный взгляд, неприятное выражение лица, закатывание глаз - всё это может стать причиной принять работника в Karen's Diner.
То, что в Англии только удивляет посетителей, в России есть уже давно.
Источник:
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Сколько в России не бывал, но никогда нигде не видел что бы официанты хамили, крыли матом и средние пальцы показывали. В Британии обслуга бывает действительно напыщенной и хамоватой, у нас в Латвии тоже порою делают рожу, как-будто убить вас хотят. Везде по-разному бывает... Но в России есть давно? Что там есть ТАКОГО давно, чего нет в большинстве других стран?
Короче - притон для БДСМ-щиков...
"Австралийский ресторан в Англии" ?
Клиент в ресторане делает заказ:
- Поджарьте мне, пожалуйста, яичницу. Только вы ее с одной стороны недосолите, с другой пересолите, с одной - недожарьте, с другой - пережарьте. И швырните мне ее прямо в сковороде на стол с криком: "Hа жри, скотина!.."
Заметив недоумение официанта, поясняет:
- Видите ли, я уже месяц в командировке. Хочется хоть раз поесть как дома.