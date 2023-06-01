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Karen's Diner - австралийский ресторан, где посетителей принято посылать куда подальше

Karen's Diner - австралийский ресторан, где посетителей принято посылать куда подальше

Автор:
01 июня 2023 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   кафе   креатив   оскорбления   ресторан   фото   
1954
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Ресторан Karen's Diner известен во всём мире благодаря подаче блюд. Персонал ресторана намеренно оскорбляет своих посетителей и ведёт себя хамски. Работники вообще выглядят как не самые приятные люди.

Karen's Diner - сеть ресторанов родом из Австралии. Название происходит из сленгового слова Карен, которое олицетворяет неприятную грубую женщину-хабалку. Собственно сотрудники заведения ведут себя также — намеренно грубят, оскорбляют и ругают посетителей.

Подача блюд в ресторане — отдельное шоу. Официанты бросают подносы с гамбургерами и картошкой прямо на стол, делая при этом очень неприятное лицо. Работники, отлично вошедшие в роль, могут даже съесть что-нибудь из вашей тарелки.

На входе в заведение вас могут встретить фразой "Что пришёл? Вали отсюда!". Вряд ли вам подадут меню и пожелают приятного аппетита. На сайте заведения честно сказано: "Вас ждут отличные гамбургеры и ужасное обслуживание".

В Австралии работает целая сеть, но в Англии первый ресторан открыли недавно. Сначала владельцы сети сомневались в этой затее, но всё прошло как нельзя лучше. Наверное, чопорные англичане устали уже от идеального обслуживания. Karen's Diner стал изюминкой Манчестера. Ролики из заведения заполнили сеть и завирусились в TikTok.

В заведении агрессивно всё: от названий блюд до официантов. В меню можно найти гамбургер под названием "Срочно позовите менеджера!" а на кофейной пенке вам нарисуют неприличный жест.

Официантов специально подбирают таких, которые способны грубить абсолютно всем. Недовольный взгляд, неприятное выражение лица, закатывание глаз - всё это может стать причиной принять работника в Karen's Diner.

То, что в Англии только удивляет посетителей, в России есть уже давно.



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Метки: Юмор   интересное   кафе   креатив   оскорбления   ресторан   фото   
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693
Pūkains no Vidzemes 52 минуты назад
То, что в Англии только удивляет посетителей, в России есть уже давно.
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Сколько в России не бывал, но никогда нигде не видел что бы официанты хамили, крыли матом и средние пальцы показывали. В Британии обслуга бывает действительно напыщенной и хамоватой, у нас в Латвии тоже порою делают рожу, как-будто убить вас хотят. Везде по-разному бывает... Но в России есть давно? Что там есть ТАКОГО давно, чего нет в большинстве других стран?
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866
Гера 5 минут назад
Ромыч, который Трахтенберг, от этой новости в гробу перевернулся, но у него хамили виртуозно, на всех этажах ))
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32
Кристофер Роббин 15 минут назад
Возле работы есть мини павилион, где я вынужден покупать сигареты. Я всегда думал, что очень толстая продавщица с прической под мальчика и храническим пмс просто застряла в развитии в начале 90х, но нет оказывается она копирует поведение модного австралийского заведения. Она матьее умудрилась даже за 1 минуту поругаться с очень доброй старушкой, которая зашла купить одноразывые платочки и попросила "без запаха", на что та ей в ответ "я бл.. ть их чо все понихуть должна? забирай и греби пока не отняли....
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19
Kilas Полчаса назад
Ну в Питере такой тоже есть, называется "УЕ!БАР" :) Можете загуглить))
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1k
Медвед Полчаса назад
Когда клиент обнаружит, что ему нассали в сок, он уже не будет такой веселый! ))
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Им нужно на входе быдловатого кренделя или бабцу такую же поставить, чтобы они проходящим мимо говорили: - "Ну че смотришь!?", "Сюда иди!", "Иди сюда я сказал!".
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20
Виктор 37 минут назад
А можно поподробнее насчёт России? Что здесь давно? Где именно? Как это проявляется? Например, в ЕС могут нахамить и вообще не обслужить на основании неприятия языка, национальности и тому аналогичного. Сталкивался с этим в Чехии, в Польше, в Британии, в Латвии и так далее.
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1k
Duke_kir 50 минут назад
не понимаю этого прикола
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1k
thor2006 53 минуты назад
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 57 минут назад
А когда они просят тебя рассчитаться, учтиво посылаешь их на ЙуХ
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6k
vasilykopkov 58 минут назад
А если ещё официант вас отшлёпает, тогда чаевые - в тройном размере.
Короче - притон для БДСМ-щиков...
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16k
Сергей Час назад
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349
Stekr Час назад
Обычная столовка
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403
Елена Stekr 43 минуты назад
Точно! Где-нибудь в Эстонии со стороны местных фашико-нациков по отношению к русскоязычному населению.
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587k
АРОН Час назад
Не оригинально. ,,Грубый Готлиб,, из ,,17-ти мгновений весны,, - первоисточник.
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7k
sedoisever Час назад
Хочется пояснений. Что именно в России "есть уже давно"? И как давно? Судя по всему автор родился в этом веке, ну или в самом конце прошлого. И что же считать за "давно"? )
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14k
котегRUS Час назад
я ничего не понял...

"Австралийский ресторан в Англии" ?
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20
Александр котегRUS 59 минут назад
А что тут такого? Мак, KFC и прочие у нас тоже были. Так почему Австралийской сети не открыть ресторан в Англии?
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12k
Rus77 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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715
Alex Час назад
Последняя фраза убила. Автор ты дебил? Где тебя по хамски обслуживали? В пивной на вокзале?
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59
Джем Alex Полчаса назад
неделю назад в Пятигорске, продавщица ларька с сувенирами нахамила. Могу назвать её и её ларек более конкретно если нужно
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33k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Клиент в ресторане делает заказ:
- Поджарьте мне, пожалуйста, яичницу. Только вы ее с одной стороны недосолите, с другой пересолите, с одной - недожарьте, с другой - пережарьте. И швырните мне ее прямо в сковороде на стол с криком: "Hа жри, скотина!.."
Заметив недоумение официанта, поясняет:
- Видите ли, я уже месяц в командировке. Хочется хоть раз поесть как дома.
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