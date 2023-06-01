Karen's Diner - австралийский ресторан, где посетителей принято посылать куда подальше

В Австралии работает целая сеть, но в Англии первый ресторан открыли недавно. Сначала владельцы сети сомневались в этой затее, но всё прошло как нельзя лучше. Наверное, чопорные англичане устали уже от идеального обслуживания. Karen's Diner стал изюминкой Манчестера. Ролики из заведения заполнили сеть и завирусились в TikTok.