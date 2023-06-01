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Если вы думали что подъём на Эверест это очень романтично и красиво, то готовьтесь расстроиться

Если вы думали что подъём на Эверест это очень романтично и красиво, то готовьтесь расстроиться

Автор:
01 июня 2023 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   гора   люди   мусор   природа   срач   эверест   
1539
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Сейчас гора — это по сути самая высокая помойка в мире. За последние годы люди так захламили эту гору, что местные власти вывозят по 10 тон мусора в год.

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Метки: в мире   видео   гора   люди   мусор   природа   срач   эверест   
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8  комментариев
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4k
Горожанин 58 минут назад
Жажда самоутверждения
- важнее мусора.
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141
Человек Разумный 11 минут назад
Там гадят не только разбрасывая мусор, на пути еще и кладбище из замерзших трупов, так как вытаскивать оттуда их дорого и опасно. И мусорный депозит в таком случае не работает, деньги возвращать некому, да и мусор там остается. Там по разным подсчетам около 300 неудачливых туристов сейчас лежит, радует новых посетителей.
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969
ruslan d 15 минут назад
Засрали всю гору ...
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26k
Федор 18 минут назад
Я не пойму, а почему не ввести закон для альпинистов и шерпов, сколько груза поднял на гору, столько мусора и обязан спустить вниз в специальное место сбора! Спустил меньше кг чем поднял, плати штрафчик за недогруз)) А штрафы идут на оплату услуг вывоза мусора. Уверен что ситуация с мусором решиться на раз два! Еще драться за мусор на горе будут))
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28k
Serg2001 49 минут назад
Если не ошибаюсь, установлен страховой мусорный депозит (сумму не помню), который уплачивает каждый альпинист, чтобы получить разрешение на восхождение. Эту сумму возвращают при условии, что альпинист вернется с Эвереста с определенным количеством мусора.
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986
Uganda 54 минуты назад
Трупы и мусор, мусор и трупы, как на даче между оконных рам
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1k
ChePaev 58 минут назад
умный в гору не пойдет, умный хоббитов пошлет!
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