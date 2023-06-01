Если вы думали что подъём на Эверест это очень романтично и красиво, то готовьтесь расстроиться

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Сейчас гора — это по сути самая высокая помойка в мире. За последние годы люди так захламили эту гору, что местные власти вывозят по 10 тон мусора в год.
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- важнее мусора.