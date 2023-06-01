«Нужно просто похудеть». Чат-бот Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения США начал раздавать странные советы спустя несколько дней после того, как заступил на должность. Чат-бот по имени Тесса пришёл на смену сотрудникам горячей линии, которых уволили в полном составе после того, как они объединились в профсоюз из-за выгорания.

Очевидцы говорят, что чат-бот не только даёт советы, которые вредят, но и откровенно стыдит — бот считает, что для решения проблем нужно просто похудеть, а также следить за калориями и часто взвешиваться.

Сегодня чат-бота «уволили», то есть отключили.

Мне кажется, что он прав...

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