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«Нужно просто похудеть». Чат-бот Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения США начал раздавать странные советы спустя несколько дней после того, как заступил на должность. Чат-бот по имени Тесса пришёл на смену сотрудникам горячей линии, которых уволили в полном составе после того, как они объединились в профсоюз из-за выгорания.
Очевидцы говорят, что чат-бот не только даёт советы, которые вредят, но и откровенно стыдит — бот считает, что для решения проблем нужно просто похудеть, а также следить за калориями и часто взвешиваться.
Сегодня чат-бота «уволили», то есть отключили.
Мне кажется, что он прав...
Очевидцы говорят, что чат-бот не только даёт советы, которые вредят, но и откровенно стыдит — бот считает, что для решения проблем нужно просто похудеть, а также следить за калориями и часто взвешиваться.
Сегодня чат-бота «уволили», то есть отключили.
Мне кажется, что он прав...
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Я страдала и ОКР( да и до сих пор с ним живу) и РСП. Людям с РСП хочется посоветовать (мне помогло) есть пищу небольшими кусочками и разжевывать до состояния пюре во рту. Долго, нудно, надо привыкнуть. Но это правда помогает очень.