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Чат-бот Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения США начал раздавать странные советы

Чат-бот Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения США начал раздавать странные советы

Автор:
01 июня 2023 09:38
876
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«Нужно просто похудеть». Чат-бот Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения США начал раздавать странные советы спустя несколько дней после того, как заступил на должность. Чат-бот по имени Тесса пришёл на смену сотрудникам горячей линии, которых уволили в полном составе после того, как они объединились в профсоюз из-за выгорания.
Очевидцы говорят, что чат-бот не только даёт советы, которые вредят, но и откровенно стыдит — бот считает, что для решения проблем нужно просто похудеть, а также следить за калориями и часто взвешиваться.
Сегодня чат-бота «уволили», то есть отключили.
Мне кажется, что он прав...

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3  комментария
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Natalia Час назад
Нет, он не прав. Вам кажется. РСП очень серьезная проблема современности. Люди не успевают за темпом жизни, стрессуют, кто-то из детства тянет установки. Это все равно, что сказать алкоголику - ну просто надо взять и бросить же. В чем проблема? Зависимость идет и на психологическом уровне и на уровне генов, которые вырабатываются при этом.
Я страдала и ОКР( да и до сих пор с ним живу) и РСП. Людям с РСП хочется посоветовать (мне помогло) есть пищу небольшими кусочками и разжевывать до состояния пюре во рту. Долго, нудно, надо привыкнуть. Но это правда помогает очень.
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