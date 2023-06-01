FISHKINET
Сообщество Юмор 16999 постов • 3572 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
"Камень, ножницы, бумага": пользователи продолжили фразу - и варианты в регионах самые разные

"Камень, ножницы, бумага": пользователи продолжили фразу - и варианты в регионах самые разные

Автор:
01 июня 2023 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Камень-ножницы-бумага   детская игра   детские фразы   приколько   различия   тред   
1473
16

У фразы из детства, как оказалось, очень много вариантов. В посте собрали интерпретации известной скороговорки ребятишек - и продолжение может вас удивить.

×
×

А какой вариант был у вас?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Камень-ножницы-бумага   детская игра   детские фразы   приколько   различия   тред   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
183
Звёздный князь Час назад
У нас просто "раз-два-три" в конце было.
Несколько вариантов прозвучало в российском сериале "Дурдом" в 3-ей серии:
1) Чики-брики, палец выкинь;
2) Чи-чи-ко;
3) Цу-е-фа;
4) Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и бутылка лимонада и железная рука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Maxim Zhuravlev Полчаса назад
Кама, ножа, бумажа - три бом жа))) ~96 год, север Питера, словно вчера играли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Рыжая борода 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пластичный Дятел 43 минуты назад
Это из Теории большого взрыва
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 45 минут назад
в детстве было без продолжения) у сына сейчас- и бутылка лимонада, и су-е-фа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
joiner-ru 55 минут назад
В детстве жили в Целиноградской области, Сейчас Астана. Расширенный вариант - камень, ножницы, бумага, колодец. А говорили "кен-гу-ру"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мистер Фикс Час назад
Хм... и что же они показывали после бумаги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
Алексей Час назад
У нас расширенная версия звучала так - камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и бутылка лимонада цу-е-фа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Obrval Час назад
Стыдно признаться, но у нас было просто "камень, ножницы, бумага" без всяких изысков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Смэн-дже-фо, ёпта!
Без всяких там камень, ножницы, бумага. Просто- смэн-дже-фо.
И не камень, а колодец, если что.
Ну, так мы играли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50551



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро
Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#машина#люди#дети#удивительно#СССР#кот#забавно
#интересно#животные#кино#Прикол#автомир#знаменитости#подборка#шоу бизнес#аварии#искусство
#Юмор#в мире#факты#автомобили#фильм#США#позитив#природа#ДТП#авто аварии
Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро Бешеный бык комедии: знакомство с весёлой стороной Роберта Де Ниро Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться