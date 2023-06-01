"Камень, ножницы, бумага": пользователи продолжили фразу - и варианты в регионах самые разные

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У фразы из детства, как оказалось, очень много вариантов. В посте собрали интерпретации известной скороговорки ребятишек - и продолжение может вас удивить.
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А какой вариант был у вас?
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Несколько вариантов прозвучало в российском сериале "Дурдом" в 3-ей серии:
1) Чики-брики, палец выкинь;
2) Чи-чи-ко;
3) Цу-е-фа;
4) Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и бутылка лимонада и железная рука.
Без всяких там камень, ножницы, бумага. Просто- смэн-дже-фо.
И не камень, а колодец, если что.
Ну, так мы играли.